Bayonetta 3 dévoile ses premières séquences de gameplay

Annoncé en 2017 Bayonetta 3 aura su se faire désirer quitte à inquiéter un peu ses fans. Mais si on a failli attendre, finalement le jeu a fait une apparition remarquée à la fin du Nintendo Direct diffusé cette nuit et dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI. Pourtant pendant une pico seconde, on a presque cru qu'il s'agissait d'Astral Chain 2... mais c'est bien Bayonetta 3 qui s'est enfon montré dans un nouveau trailer du jeu permettant d'apprécier (ou pas) les premières séquences de gameplay du soft. L'occasion la célèbre sorcière de l'umbra plus belle et plus délurée que jamais avec un nouveau look.

Retrouvez ce trailer ci-dessous et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.