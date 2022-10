Bayonetta 3 se dévoile avec de magnifiques artworks

Bayonetta 3 est l'évènement de cette fin d'année sur Nintendo Switch. Si vous avez lu notre test, vous savez qu'on adore- en tout cas votre serviteur. Pour les fans, il n'y a rien à dire : le jeu assure. Il est spectaculaire et surprenant. Il y a bien des petits soucis notamment de visibilité et de caméra, et certaines séquences sont peut-être moins pertinentes que d'autres mais à l'arrivée, ce n'est pas ce que l'on retient. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas encore notre sorcière, par contre, ça dépendra de vos goûts... Mais une exclusivité de cette trempe, c'est rare, et vous l'avez compris : on vous la conseille. En attendant, si vous voulez avoir un aperçu du travail effectué par PlatinumGames, le studio a publié trois vidéos montrant de superbes artworks sur les principaux personnages mais aussi quelques créatures du jeu. Evidemment, si vous voulez vous garder un maximum de surprises (bien que beaucoup de choses aient déjà été montrées dans les trailers officiels) vous éviterez de les regarder et de vous jeter sur nos captures d'écran ci-dessous.

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch. Pour tout savoir sur le retour abracadabrantesque de la sorcière, rendez-vous sur notre test de BAYONETTA 3.

,

,

Voir aussi :

Et aussi au sujet de la polémique autour du doublage du jeu :