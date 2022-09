Bayonetta 3 se dévoile avec 7 minutes de gameplay furieusement féériques

Bayonetta 3 aura pris son temps mais le jeu sera enfin là, dès le mois prochain sur Nintendo Switch. A l'occasion de la diffusion aujourd'hui d'un nouveau Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver toutes les annonces ici) un trailer explosif de plus de 7 minutes a été publié sur le net. Une bonne façon de revoir les bases de la série et de découvrir quelques nouveautés dont le mode ultra simplifié à un bouton ou encore le gameplay un peu différent de Viola et de son capricieux chat Chouchou qu'on adore déjà. Retrouvez ce trailer ci-dessous et la présentation du jeu du Direct.

Pour rappel, Bayonetta 3 sera disponible le 28 octobre 2022 en exclusivité sur Nintendo Switch

Incarnez l'envoûtante Bayonetta dans le troisième épisode de la célèbre série à l'action débridée

Plombez, tranchez et écrasez vos ennemis dans de multiples décors et rencontrez d'autres Bayonetta

Faites appel à la mascarade démoniaque pour canaliser la puissance des démons sous votre emprise

Invoquez de gigantesques démons pour mener des combats dantesques

Incarnez aussi l'apprentie sorcière Viola, armée d'une épée et accompagnée d'un démon félin nommé Chouchou

