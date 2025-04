Nintendo SWITCH 2 Direct : Nintendo tease le mystérieux bouton C #NintendoDirect

Le "mystérieux bouton C" du Joy-Con droit de la Nintendo SWITCH 2 sera incontestablement une des vedettes du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 diffusé aujourd'hui.

Tout d'abord soigneusement masqué lors de la présentation initiale de la console, puis dévoilé au détour d'une image promotionnelle, ce mystérieux bouton C est désormais l'objet de nombreuses spéculations.

Va-t-il servir à connecter directement la console à la télé via le dock mais sans être obligé d'y placer la console ? Ou connectera-t-il la Nintendo SWITCH 2 a un deuxième écran pour une expérience façon Wii U ?

A ce stade, tout reste possible...

Mais preuve que ce bouton est une nouveauté notable de la nouvelle console, Nintendo vient de lui consacrer une courte vidéo teasing, publiée sur sa nouvelle application, NINTENDO TODAY!

Allez, encore un peu de patience, et la vérité se fera jour.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires

NINTENDO SWITCH 2 Direct - Prédictions : A quoi faut-il s'attendre ?

Lire aussi :

Nintendo has teased Switch 2's new C button ahead of the Direct tomorrow https://t.co/4SyXfifn56 pic.twitter.com/DAKZXPJnGC