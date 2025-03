Nintendo SWITCH 2 : la résolution des jeux Switch améliorée par l'IA ?

En attendant le 2 avril 2025 et le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2, les fans repèrent et réunissent tout ce qui pourrait se rapporter à la nouvelle console de Nintendo.

Ainsi, en début d'année , certains ont repéré un Brevet Nintendo mentionnant explicitement l'upscaling DLSS (Deep Learning Super Sampling) de Nvidia permettant de drastiquement réduire la taille des jeux tout en améliorant leur résolution en mode télé.

LIRE : un nouveau brevet semble confirmer la mise à l'échelle optimisée par l'IA sur NS2

Aujourd'hui, on découvre que ce même brevet a été mis à jour apportant quelques précisions sur l'amélioration de la résolution par l'IA. Il s'agira d'une méthode d'amélioration de la résolution non native qui pourrait être utilisé afin d'améliorer la résolution des jeux de la première Switch sur Nintendo SWITCH 2.

Evidemment, à ce stade, et comme pour tous les brevets, il est possible que ce brevet ne soit finalement pas utilisé et il faudra encore patienter un peu pour constater ou non son utilisation sur Nintendo SWITCH 2.

En attendant vous pouvez retrouver un schéma ci-dessous et le brevet, ici et, comme toujours, , n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : NE MANQUEZ PAS LE NINTENDO DIRECT SPECIAL SWITCH 2 - TOUS LES DETAILS

Voir aussi :

Et toujours :