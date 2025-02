Nintendo SWITCH 2 : un prix plus bas qu'attendu ?

En attendant le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 prévu le 2 avril prochain, les spéculations continuent

L'une des interrogations, à propos de la nouvelle console, concerne son prix.

Dernièrement un site marchand italien a mis le feu à la toile en ouvrant les précommandes de la NS2 avec un prix de 364,99€- voir ici. Depuis, le même site, a revu ses tarifs à la hausse en proposant désormais la Nintendo SWITCH 2 au prix de 389,99€. C'est un prix plus proche des prévisions de nombreux analystes car même si certains pensent que le prix n'est pas un facteur important pour les premiers acheteurs, beaucoup estiment qu'il ne doit pas non plus dépasser une certaine limite.

Et voila que sur le forum Famiboards, un employé de la chaîne CostCo Canada publie un autre prix repéré sur une liste interne aux magasins via des captures d'écran. Bien que douteuses (il y a notamment une faute de frappe) ces captures semblent indiquer que la Nintendo SWITCH 2 pourrait être vendue à 499 $ CA soit à plus ou moins 336 euros .

Serait-il possible que la Nintendo SWITCH 2 soit vendue à moins de 350 euros ? A titre de comparaison, au Canada, la Switch OLED est actuellement vendue à 349 $ CA (soit plus ou moins 302€ ); La Nintendo SWITCH 2 serait-donc vendue "à peine" plus cher si ces listings se révélaient exacts. Alors 330, 360, 389 ou plus de 400... A ce stade tout est possible...

Et en attendant d'en savoir plus officiellement, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Source : Nintendolife