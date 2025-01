Nintendo serait "très très très en colère" suite aux fuites et rumeurs concernant la Nintendo SWITCH 2

C'est logiquement, la dernière droite avant la présentation de la Nintendo SWITCH 2, nom vraisemblable de la prochaine console de Nintendo.

Officiellement, Nintendo a jusqu'au 31 mars 2025 pour faire les présentations, mais officieusement, d'après les rumeurs, le grand reveal aura lieu dans quelques heures...

Pour le moment, cependant, on n'en sait rien mais une chose est sûre : il serait temps que Nintendo passe la première et, surtout, reprenne la main.

Depuis plusieurs semaines , le net est encombré de tout un tas "d'infos" sur la console, son line-up, ses spécificités techniques, sa date de sortie ou encore son prix.

On ne compte plus les images de la console, de ses Joy-Con, de son nouveau dock ou même de sa carte mère publiées sur les forums et sites spécialisés.

Le summum a probablement été atteint il y a quelques jours au CES 2025 lorsqu'une société a présenté une réplique de la console, grillant ainsi la politesse à Nintendo et attirant les caméras et les journalistes du monde entier (mais aussi, à priori, les avocats de Nintendo).

Si on a entendu dire, au début, que certaines de ces (prétendues) fuites avaient bien fait rire en interne, d'après Krysta Yang et Kit Ellis, de feu Nintendo Minute, il est plus vraisemblable que l'heure ne doit pas être à la rigolade chez Nintendo.

Krysta Yang est persuadée que les responsables de la société sont furieux et doivent actuellement chercher des coupables.

L'ambiance au sein de Nintendo doit donc être explosive et les employés, en stress total, à devoir gérer le lancement de la console mais aussi une enquête interne qui pourrait potentiellement les désigner comme responsables, sans parler de la peur de voir débarquer de nouvelles fuites.

Krysta Yang :

Je suis sûre à 100 % qu'ils sont vraiment furieux, au plus haut point. Nous plaisantons sur les email chaud remplis de points d'exclamation. Ils sont chauds bouillants. Combien de points d'exclamation pourrait-il y avoir à la fin de ce message ? Ils sont très, très, très contrariés par tout cela

Alors évidemment, il y a eu tellement de rumeurs, d'images et "d'infos" parfois contradictoires et provenant, à priori, de sources très différentes (usines, studios de jeux, partenaires, le frère du cousin de la belle-sœur du voisin de ma boulangère , etc...) qu'il est difficile à l'heure actuelle d'y voir clair.

Cependant, même si Nintendo a su dernièrement minimiser les fuites de ses grands évènements, la société aurait tout du même dû anticiper la situation.

La première Switch est sortie il y a près de 8 ans, et l'attente de son successeur est très forte. En mettant autant de temps à communiquer officiellement, il était évident qu'il y aurait des fuites mais aussi des spéculations et des fakes news.

Vraies ou fausses, les rumeurs peuvent amoindrir l'impact des annonces mais aussi créer des déceptions. Pour Kit Ellis, ces "fuites" auront fatalement "un impact sur la façon dont nous allons tous considérer cette annonce officielle" mais devraient aussi inciter à Nintendo à retravailler les processus mis en place pour les annonces de matériel mais aussi les pousser à réévaluer la sécurité autour de ses produits.

Kit Ellis :

Ils ont de très bonnes personnes qui enquêtent sur ces choses. Ils finiront par découvrir la vérité

Alors, à l'arrivée, toutes ces fuites et ces rumeurs vont-elles gâcher la fête ?

En attendant de le découvrir et surtout de découvrir, enfin, officiellement la nouvelle console, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

Lire aussi:

Source : Ign