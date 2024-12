SWITCH 2 : Reddit publie des images de la nouvelle console de Nintendo pour Noël

Il est temps que Nintendo dévoile sa prochaine Switch, communément nommée, par facilité, Nintendo SWITCH 2, NS2 ou encore SWITCH 2. Logiquement, Nintendo s'est engagé à la présenter d'ici mars 2025 mais on espère ne pas avoir à attendre jusque-là (une rumeur récente table d'ailleurs sur le mois de janvier).

Entre les fuites, la publication d'accessoires et autres indiscrétions, il est vraiment temps de découvrir officiellement la console car en attendant, ce sont les rumeurs qui mènent la danse.

Cette fois, c'est le forum Reddit qui a publié des images (prétendument) de la console. On y voit ce qui est présenté comme la NS2 vue de côté mais sans Joy-Con ce qui permet de voir le nouveau système d'attache magnétique mais aussi le nouveau support intégré (comme décrit et même dessiné, depuis plusieurs semaines). Sur une autre image, on voit (là encore prétendument) le logo de la console : les Joy-Con dessinés que l'on connait agrémentés d'un 2 (au dessus des mots Nintendo Switch). La dernière image semble montrer un bout du nouveau dock...

Evidemment, même si le forum Reddit a décidé, après vérification, de publier ces images envoyées par un membre, à ce stade, faut-il encore le marteler, il ne s'agit que d'une nouvelle rumeur.

C'est d'autant plus vrai que les images reprennent précisément des tas d'éléments d'autres rumeurs. Sur Reddit, de nombreux membres ont d'ailleurs émis des doutes sur la véracité de ces images, mettant en avant des défauts laissant penser qu'elles auraient pu être générées par une IA.

Des allégations contestées par Reddit mais, il est vrai qu'aujourd'hui, il est très facile de générer toutes sortes d'images... Et puis, pas besoin forcément d'IA pour créer un fake. Les plus anciens se souviennent sûrement de l'époque où la Switch s'appelait encore NX et, notamment, de la fausse manette NX publiée par... Reddit.

Quoiqu'il en soit, il est vrai que, comme à son habitude (et peut-être même plus encore) Nintendo prend son temps et comme la nature (humaine) à horreur du vide, cela laisse la place aux spéculations et aux rumeurs.

De toute façon, pour les joueurs ce qui importe, c'est sans doute avant tout ce que la console aura dans le ventre et les jeux qu'elles proposera dès son lancement , plus que son apparence.

Mais, patience, 2025, devrait enfin lever le voile sur la suite des aventures de la Nintendo Switch.

En attendant des infos officielles, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

