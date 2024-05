Joy-Con Drift : les recours collectifs abandonnés après cinq ans de procédure

Si la Nintendo Switch est un succès incontestable ( 141,32 millions d'exemplaires vendus au 31 mars 2024 ) il y a un problème qui l'empoisonne depuis son lancement, en mars 2017 , celui dit du "Joy-Con Drift". il s'agit d'un "bug de réactivité du stick" qui ne peut se régler par un recalibrage et qui survient lorsque l'on joue beaucoup (mais pas seulement) . Ainsi, même lorsqu'on ne touche pas sa manette, le stick du Joy-Con réagit et fait, par exemple, "dériver" son personnage à l'écran

C'est un problème très embêtant qui dans certains cas rend les Joy-Con inutilisables. Si Nintendo n'a jamais réellement confirmé l'existence du problème, la firme a tout de même mis en place un système de réparation GRATUITE des Joy-Con défectueux, même hors garantie et sans facture.

Une procédure qui n'a pas arrêté les particuliers et les associations de consommateurs qui ont multiplié les actions en justice ces dernières années , accusant Nintendo d'avoir sciemment mis en vente des produits défectueux, sachant que malgré de nouvelles éditions de Joy-Con, le problème n'a jamais été réglé;

Si pour l'instant, Nintendo n'a jamais été condamné et que les procédures traînent en longueur, on apprend aujourd'hui que trois actions en justice emblématiques impliquant des parents (au nom de leurs enfants) contre Nintendo sont en passe d'être clôturées après près de cinq ans de procédure . Nous n'avons pas encore les détails mais il semblerait que pour deux d'entres-elles (Diaz contre Nintendo et Carbajal contre Nintendo) les parents et Nintendo se soient mis d'accord pour demander un classement. Quant à la troisième (Sanchez contre Nintendo), elle aurait tout simplement été rejetée.

Si d'autres détails nous parviennent, nous ne manquerons pas de les partager avec vous. On espère néanmoins qu'avec la Nintendo SWITCH 2 qui se profile à l'horizon, ce problème sera définitivement réglé. A ce propos, des rumeurs évoquent des nouveaux Joy-Con magnétiques et on sait aussi que Nintendo a déposé le brevet d'une manette utilisant un fluide magnétorhéologique.

En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

GUIDE : Joy-Con défectueux : marche à suivre pour demander une réparation au SAV de Nintendo

Lire aussi :

Source : Nintendolife