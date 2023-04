Après la France, Nintendo répare gratuitement les Joy-Con défectueux dans d'autres pays

Vous ne le savez peut-être pas mais depuis janvier 2020 , il est possible de demander une réparation gratuite de ses Joy-Con en France, si on pense qu'il sont sujet d'un "bug de réactivité du stick", le fameux "Joy-Con Drift". Pour cela, il faut tout simplement, après avoir constaté que les différentes marches à suivre pour recalibrer les sticks ne fonctionnent pas- voir ici, saisir le SAV de Nintendo- voir là. Depuis peu, cette prise en charge totalement gratuite a été étendue en Suisse, au Royaume-Uni et à l'ensemble de l'Espace économique européen. Evidemment, encore faut-il que vos Joy-Con n'aient pas été modifiés, ouverts ou autres

GUIDE COMPLET : Joy-Con défectueux : marche à suivre pour demander une réparation au SAV de Nintendo

Lire aussi :

Source : Nintendolife