Joy-Con Drift : Nintendo France répare les Joy-Con défectueux même hors garantie

Il risque d'y avoir un petit embouteillage au SAV de Nintendo après les propos de Philippe Lavoué, le directeur de Nintendo France qui sur le site du journal Le Monde a pour la première fois reconnu le problème dit du Joy-Con Drift (voir détails ici) tout en le minimisant... En effet d'après lui, le nombre de cas serait "extrêmement faible". Nintendo aurait des "chiffres vérifiables" sans pour autant les dévoiler... Il n'empêche la firme japonaise aurait donné des "consignes précises" pour que les Joy-Con défectueux soient réparés et cela "même lorsque la garantie commerciale est expirée" !

« On est au courant des rapports récents, mais à la connaissance de Nintendo France, le nombre de cas est extrêmement faible », a affirmé Philippe Lavoué en réponse, ce 8 janvier. Il explique également que Nintendo a donné « des consignes précises » à son service après-vente et à ses partenaires pour que les manettes défectueuses soient réparées ou remplacées sans difficulté, et « même lorsque la garantie commerciale est expirée ».