Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo s'excuse pour le Joy-Con Drift

Au cours de la 80eme assemblée générale annuelle des actionnaires, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a été interrogé sur le fameux problème du Joy-Con Drift qui pourrit pas mal de parties de joueurs sur Nintendo Switch (voir détails ici.) et pour la première fois il s'en est excusé auprès des joueurs en précisant que Nintendo faisait tout pour améliorer la qualité de ses produits. Il n' a en revanche pas voulu commenter les plaintes des joueurs à ce sujet-voir ici.

Rappelons que si vous êtes victime de ce souci (le stick des Joy-Con qui répond mal et fait "dériver" et bouger les personnages (ou autres) à l'écran alors que personne ne touche la manette...) Nintendo prend en charge les réparations même si vous n'êtes plus sous garantie (voir ICI)

