Nintendo Switch 2 : les nouveaux Joy-Con n'ont pas de sticks à effet Hall

En attendant la sortie de la Nintendo SWITCH 2, le 5 juin prochain , on continue d'en apprendre un peu plus sur la console.

Ainsi, Nintendo Life nous apprend que les nouveaux Joy-Con de la Nintendo SWITCH 2 n'ont finalement pas de sticks à effet hall comme des rumeurs l'avaient prétendu.

C'est Nate Bihldorff , vice-président senior du développement produit et de l'édition chez Nintendo of America qui le confirme :

Les manettes des Joy-Con 2 ont été entièrement repensées. Ce ne sont pas des joysticks à effet Hall, mais elles offrent une excellente prise en main.

Préférant se répandre sur la manette Switch 2 Pro qu'il compare à la manette GameCube et qu'il décrit comme "la manette la plus silencieuse" qu'il n'ait jamais utilisé, Nate Bihldorff n'en dira pas plus sur les nouveaux Joy-Con, et il faudra voir à l'usage ce qu'il donne (en espérant qu'ils n'aient pas droit à leur Joy-Con Drift...)

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

Source : Nintendolife