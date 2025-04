Nintendo SWITCH 2 : la console japonaise est beaucoup moins chère mais zonée

On continue notre couverture de la Nintendo SWITCH 2, dans la foulée de la diffusion du Nintendo Direct spécial (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI).

Parmi les annonces inattendues du Nintendo Direct, on retiendra le prix de la console.

Depuis des mois , les spéculations vont bon train au sujet du prix de la console... Cependant, pour beaucoup le prix de la Nintendo SWITCH 2 n'allait pas être "trop élevé" et s'approcher des 399€ . Certains téméraires osaient monter jusqu'à 449€ mais, évidemment, encore fallait-il d'abord voir ce que la console avait dans le ventre.

Finalement, la sentence est tombée : ce sera 469,99€ (sur le My Nintendo Store) et 509,99€ pour la console + la version numérique de Mario Kart World.

Autant dire qu'avec la Nintendo SWITCH 2, Nintendo change quelque peu sa stratégie comparée à la première Switch qui apparaissait comme une console "abordable".

Alors, il est vrai qu'en huit ans , les choses ont beaucoup changé, et de crise en crise, le coût de la vie à beaucoup augmenté.

Aujourd'hui, on voit mal les familles se ruer en masse sur la nouvelle console, en tout cas dans un premier temps.

Mais ce n'est pas vraiment le public visé, en tout cas, si on se fie au contenu du Direct plus "mature" qu'à l'accoutumée et moins "nintendoesque" qu'attendu. Reste à savoir si le noyau dur des fans et plus globalement les joueurs répondront présent le 5 juin . L'ouverture des précommandes le 8 avril prochain devrait donner quelques éléments de réponse.

Il est aussi possible aussi que certaines enseignes proposent la console un peu moins chère. Dans tous les cas, il ne faudra pas compter sur l'import pour faire des économies.

En effet, aux Etats-Unis, la Nintendo SWITCH 2 est annoncée au prix de 449,99$ (soit plus ou moins 415€ ) et au Japon, au prix de 69 980¥ (soit plus ou moins 435 euros ), en tout cas pour la version "internationale" uniquement disponible sur le Store de Nintendo Japon.

Car en réalité, les japonais pourront obtenir la Nintendo SWITCH 2 a un prix défiant toute concurrence : 49 980¥ soit plus ou moins 310 euros ! Cependant, cela concerne uniquement les joueurs japonais car pour ce prix là, la console sera uniquement en langue japonaise et surtout, elle sera zonée comme à la grande époque !

Nintendo a trouvé ce système afin de ne pas pénaliser les joueurs japonais malgré le faible cours actuel du Yen et éviter que les joueurs du monde entier optent pour une console japonaise.

Donc, en résumé, si vous voulez une Nintendo SWITCH 2 le 5 juin, ce sera 469,99€ minimum sachant qu'il vous faudra au moins un jeu, et qu'il y a aussi la caméra et la nouvelle manette Switch 2 Pro en option.

