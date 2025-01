Nintendo SWITCH 2 : la rétrocompatibilité physique et numérique confirmée

Le premier trailer donnant un bref aperçu de la Nintendo SWITCH 2 a finalement été publié.

L'attente a donc pris fin mais, à dire vrai, on n'est pas vraiment plus avancé.

On a désormais la confirmation que les fuites qui montraient la console en ligne étaient bien réelles mais aussi que la Nintendo SWITCH 2 sera bien rétrocompatible avec la Switch actuelle.

Le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, l'avait dit en novembre dernier mais sans entrer dans les détails.

C'est donc officiel, on pourra jouer sur Nintendo SWITCH 2 au jeux Switch dématérialisés mais aussi aux jeux Switch en cartouche. Une rétrocompatibilité à priori intégrale dont on devrait cependant avoir plus de détails dans les jours qui viennent.

En effet, le site officiel de la console précise qu'il est possible que certains jeux Nintendo Switch soit incompatibles avec la nouvelle console...

La Nintendo Switch 2 permet de jouer aux versions physiques et numériques de titres Nintendo Switch.

Certains titres Nintendo Switch pourraient être incompatibles ou ne pas être entièrement compatibles avec la Nintendo Switch 2.

Des détails seront communiqués ultérieurement sur le site web de Nintendo.

Les abonnés Nintendo Switch Online peuvent continuer à utiliser le service sur Nintendo Switch 2.

En attendant d'autres infos, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

