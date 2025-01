Malgré les fuites, Nintendo ne devrait pas changer ses plans de présentation de la Nintendo SWITCH 2

Depuis plusieurs mois, on sait que Nintendo présentera officiellement sa prochaine console, nommée, à priori, Nintendo SWITCH 2 , d'ici le 31 mars 2025.

Cependant depuis plusieurs semaines, les "fuites" et rumeurs se multiplient sur le net et on note une nette accélération ces derniers jours avec même une société qui s'est permis de présenter tranquillement une copie de la nouvelle console au CES 2025.

Avec tout ça, on pourrait penser que la présentation de la console est proche- ou pas.

D'après Krysta Yang qui connaît bien Nintendo puisqu'elle a longtemps travaillé pour la société en tant que présentatrice de l'émission Nintendo Minute, ces fuites, anticipées ou pas, ne changeront rien à la stratégie marketing de Nintendo. Certaines sociétés seraient en panique et ajusteraient leurs plans mais d'après Krysta, Nintendo a déjà arrêté une date et s'y tiendra.

Reste évidemment à savoir quelle date a choisi Nintendo pour sa grande révélation

En attendant, n'hésitez pas à nous dire en commentaires si vous trouvez que c'est une bonne stratégie ou si, au contraire, Nintendo serait bien inspiré de modifier ses plans. Et tant qu'on y est : bonne année !

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

As wild as these leaks are Nintendo is going to stick to their plan. They have a date in mind and they are not budging no matter what