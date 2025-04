Split Fiction : le jeu Nintendo Switch 2 pourra être partagé avec un autre joueur sur la première Switch

Dévoilé lors du Nintendo Direct du 2 avril dernier (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), Split Fiction fait partie du line-up de lancement de la Nintendo Switch 2.

Jeu coopératif, le titre permettra de jouer à deux en ligne ou en local avec un seul exemplaire du jeu (grâce au Pass Ami) sur Nintendo SWITCH 2 avec en prime le possibilité d'utiliser le GameChat pour parler et voir l'autre joueur.

Plus étonnant, Split Fiction permettra de jouer en local via le GameShare (toujours avec un seul exemplaire du jeu et un Pass Ami) avec un autre joueur possédant une bonne vieille Nintendo Switch. Ainsi, si vous possédez déjà une Nintendo Switch et que vous achetez une Nintendo SWITCH 2, vous pourrez profiter de Split Fiction en local avec un ami ou un membre de votre famille.

Plongée plus approfondie dans GameShare et GameChat Comme mentionné dans le dernier blog, Split Fiction profitera des nouvelles fonctionnalités du système Nintendo Switch 2 GameShare et GameChat. GameShare permettra aux possesseurs de Nintendo Switch 2 d'inviter un autre joueur à jouer ensemble via une connexion sans fil locale, en utilisant un seul exemplaire du jeu. Cet « autre joueur » peut être non seulement un possesseur de Nintendo Switch 2, mais également un possesseur de Nintendo Switch. GameChat permettra aux joueurs de communiquer et de collaborer facilement en ligne grâce au microphone intégré à la console. Les possesseurs de Nintendo Switch 2 qui connectent la caméra Nintendo Switch 2 ou une caméra USB à leur console pourront également partager leurs vidéos en direct grâce à GameChat. L'image de la caméra apparaîtra sur l'interface du joueur en jeu. Friends Pass et Cross Play sur la Nintendo Switch 2 Au cas où vous l'auriez manqué, Split Fiction sur Nintendo Switch 2 sera également compatible avec le Pass Ami Hazelight**. Grâce au Pass Ami, deux joueurs peuvent jouer à Split Fiction ensemble en ligne, mais un seul d'entre eux doit posséder le jeu ! Split Fiction est également compatible avec le Cross Play, ce qui signifie que deux joueurs peuvent se connecter en ligne, quelle que soit leur plateforme de jeu. Si tout cela vous donne envie d'en savoir plus sur Split Fiction sur Nintendo Switch 2, nous vous recommandons de rejoindre le Discord Hazelight pour discuter de Split Fiction ! Suivez Hazelight sur X et Instagram pour découvrir d'autres aspects du jeu avant sa sortie sur Nintendo Switch 2 cet été. *Le délai exact de précommande peut varier en fonction de votre région. **Le Pass Ami nécessite l'installation du Pass Ami, une connexion internet permanente et un compte sur la plateforme concernée. Un utilisateur doit posséder le jeu complet pour que le joueur coopératif puisse y jouer. Nintendo Switch est une marque déposée de Nintendo Un abonnement Nintendo Switch Online (vendu séparément) et un compte Nintendo sont requis pour les fonctionnalités en ligne. L'abonnement se renouvelle automatiquement après la période initiale au prix en vigueur, sauf annulation. Disponible uniquement dans tous les pays. Accès à Internet requis pour les fonctionnalités en ligne. Conditions applicables. nintendo.com/purchase-terms/ Des jeux, consoles et/ou accessoires supplémentaires peuvent être nécessaires pour le mode multijoueur. Jeux, consoles et certains accessoires sont vendus séparément.

Pour rappel, Split Fiction sortira le 5 juin 2025 en même temps que la Nintendo SWITCH 2. En attendant d'autres détails, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

