Nintendo SWITCH 2 : tous les jeux disponibles au lancement

Après des mois d'attente, c'est bon : on y est. Le dernier Nintendo Direct (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI) a lancé les hostilités. La Nintendo SWITCH 2 sera là dans à peine deux mois .

La console sera disponible via deux packs à 469,99€ pour la console seule et 509,99€ pour la console + la version numérique de Mario Kart World sachant qu'il s'agit des tarifs officiels de Nintendo sur le My Nintendo Store, et qu'il est possible que la console puisse être trouvée bien moins chère, dès sa sortie .

Idem pour les jeux qui officiellement augmentent de 20€ par rapport à la première Switch, du moins en version physique (voir les détails ICI) et qui, sans doute, pourront être trouvés à des tarifs moins élevés en magasin (ne serait-ce que pour concurrencer les tarifs du numérique qui par contre, forcément, ne bougeront pas).

Mais justement, en parlant de jeux, quels jeux seront disponibles sur Nintendo SWITCH 2 le 5 juin 2025 , date du lancement de la console ?

Retrouvez ci-dessous la liste de tout ce que vous pourrez trouver le Jour J et qui vous permettra de mieux vous projeter et savoir à quoi vous jouerez dès votre premier jour avec votre Nintendo SWITCH 2 toute neuve.

--------------------------------------------------

Liste de jeux Nintendo SWITCH 2 Exclusif disponibles le 5 juin 2025

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster

Street Fighter 6

SPLIT FICTION

HITMAN World of Assassination – Signature Edition

Yakuza 0 Director’s Cut

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard

Deltarune - 1-4

Sid Meier's CIVILIZATION VII

Survival Kids

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S

Rune Factory: Guardians of Azuma

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition

Fast Fusion

FORTNITE

Arcade Archives 2 RIDGE RACER

--------------------------------------------------

Liste de jeux Nintendo SWITCH 2 Edition disponibles le 5 juin 2025

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

--------------------------------------------------

Si vous êtes abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, vous accèderez au :

GameCube - Nintendo Classics :

Vous bénéficierez aussi automatiquement des mises à niveau de The Legend of Zelda Breath of The Wild et de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sans frais supplémentaires .

--------------------------------------------------

Pour être complet, dès le 5 juin 2025 , de nombreux accessoires Nintendo SWITCH 2 seront disponibles (voir détails sur le site de Nintendo), notamment :

Manette Pro Nintendo Switch 2

Manettes Joy-Con 2 gauche et droite

Support de recharge Joy-Con 2

Dragonne Joy-Con 2

Volants Joy-Con 2 (lot de deux)

Ensemble station d'accueil Nintendo Switch 2

Caméra Nintendo Switch 2

Pochette de transport Nintendo Switch 2 et protection d'écran

Pochette de transport All-In-One Nintendo Switch 2

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2

Carte Micro-SD Express

--------------------------------------------------

Par ailleurs, pour célébrer la sortie de Street Fighter 6, trois nouveaux amiibo ainsi que 22 cartes amiibo Street Fighter seront disponibles. Les amiibo Babil, Yunobo, Sidon et Riju de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom viendront aussi enrichir la collection de figurines Nintendo.

Voici, à peu près, tout ce que vous pourrez ajouter dans votre panier, le 5 juin prochain (sachant que les précommandes sont officiellement lancées dès le 8 avril )

Alors, allez-vous "craquer" ? Et si oui, quel pack et surtout quel(s) jeu(x) achèterez-vous le jour J ? N'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

