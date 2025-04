Nintendo Direct - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

On l'attendait. Il est là. Retrouvez sur cette page toutes les infos du Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2, annonce par annonce, sachant que cette news sera mise à jour régulièrement et complétée avec des infos et des liens menant à nos news dédiées.

D'ici peu, vous saurez si vous allez passer la journée, debout sur la table en dansant la carmagnole ou au contraire vous y refugier dessous, à quatre pattes, pour pleurer comme un bébé.

Et c'est parti ! Tiens, la vidéo est visible en 4K...

Toutes les annonces du Nintendo Direct du 2 avril 2025 :

Cela commence par le nouveau Mario Kart. Une ambiance très "road trip" et de gros délires en perspective. le titre du jeu : Mario Kart: World . Il s'agit d'une exclusivité Nintendo SWITCH 2. Désormais le jeu est en monde ouvert, et la météo est changeante. Jusqu'à 24 joueurs peuvent participer à la course. Mode survie et mode balade annoncés. Disponible au lancement de la console. Voir tous les détails ICI

Un Mario Kart World Direct le 17 avril prochain.

le Présentation du bouton C du Joy-Con droit. Il s'agit de la fonction GameChat pour chatter directement avec ses amis en jouant en ligne, simplement en appuyant sur le bouton C grâce au micro placée dans la console. Possibilité de chatter avec ses amis même s'ils jouent à des jeux différents, et même regarder les parties de ses amis ! Possibilité de couper le son très facilement mais aussi la... caméra !

Une caméra spéciale Nintendo SWITCH 2 est donc annoncée. Elle sera disponible au lancement de la NS2. Un abonnement Nintendo Switch Online sera nécessaire pour jouer au GameChat mais une offre sera proposée pendant un an.

Mais le bouton C, c'est aussi la fonction GameShare. Grâce à cette fonction, vous pouvez partager vos jeux Switch 1 (mais aussi parfois SWITCH 2) en local sur d'autres Switch en local (et profiter aussi du GameChat)

Grâce à cette fonction, vous pouvez partager vos jeux Switch 1 (mais aussi parfois SWITCH 2) en local sur d'autres Switch en local (et profiter aussi du GameChat) Présentation de la NS2 : meilleure résolution, compatible HDR, 120 fps. Des boutons SL/SR plus grands, des sticks plus gros, chaque Joy-Con peuvent être utilisé comme souris (même ensemble), micro intégré avec une nouvelle technologie de son immersif. Nouveau support pour incliner la console. Deux ports USB-C pour connecter la caméra, charger la console. Mémoire interne de 256 Go.. Nouveau dock compatible 4K avec ventilateur intégré. La console est rétrocompatible.

Nintendo Switch 2 Welcome Tour , une nouvelle exclue SWITCH 2, un jeu qui permet de découvrir la nouvelle console comme si on était des petits lutins et qui comporte des mini-jeux pour jouer notamment avec la souris ou le micro de la console.

présentation des cartes NS2 qui ont la même taille mais sont rouges. Il faut de nouvelle carte Micro-SD.

Présentation de la manette Nintendo SWITCH 2 Pro qui comporte le bouton C, deux nouveaux boutons et une prise audio

Un article "les développeurs ont la parole" dédié à la NS2 sera dispo aujourd'hui

La Nintendo SWITCH 2 sortira le 5 juin 2025

Explication des jeux "Nintendo Switch 2 Edition", il s'agira de "certains jeux" Nintendo Switch 1 qui bénéficieront de mise à niveau Surprise : Super Mario Party Jamboree aura droit à sa "Nintendo Switch 2 Edition" incluant des jeux jouables à la souris et des jeux utilisant la caméra et le micro en local ou en ligne. Trois modes nouveaux présentés. Super Mario Party Jamboree -Switch 2 ED. + Jamboree Tv débarquera le 24 juillet 2025 . Notez que les possesseurs du jeu d'origine n'auront qu'à acheter la mise à niveau pour obtenir le nouveau contenu. Kirby et le Monde Oublié aura sa "Nintendo Switch 2 Edition" Améliorations visuelles + "le pays des étoiles filantes" Metroid Prime 4: BEYOND aura droit aussi à sa "Nintendo Switch 2 Edition". Jouable aux nouveaux Joy-Con en 4K, 60fps et HDR (et un mode performance en 1080p / 120fps / HDR) Légendes Pokémon : Z-A qui sortira plus tard cette année aura droit aussi à sa "Nintendo Switch 2 Edition" et donc une meilleure résolution et fréquence d'images. Zelda BOTW et Zelda TOTK auront droit à leur "Nintendo Switch 2 Edition" avec prise en charge HDR

L'application Nintendo Switch Online devient Nintendo Switch App et ajoutera un onglet Zelda Notes , un service exclusifs aux versions Switch 2 des deux Zelda avec des guides, façon GPS des aides, etc comme un second écran.

Nouveau jeu jouable avec deux Joy-Con en mode souris jouable à 3 vs. 3. C'est peu le ARMS de la SWITCH 2 et... bizarre comme il se doit. : DRAG x DRIVE dispo cet été.

dispo cet été. Elden Ring annoncé sur Nintendo SWITCH 2 . ELDEN RING : TARNISHED EDITION en 2025 sur NS2

HADES II arrive sur NS2

arrive sur NS2 Street Fighter 6 arrive sur NS2 avec de nouveaux modes et trois nouveaux amiibo - Dispo le 5 juin 2025

D AEMON X MACHINA - TITANIC SCION sortira le 5 septembre 2025

sortira le 5 septembre 2025 Split Fiction débarquera aussi sur NS2 au lancement de la console

EA Sports FC et les jeux EA Sports annoncés sur SWITCH 2

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard sera disponible le 5 juin

Tony Hawk's Pro Skater 3+4 à venir sur NS2

à venir sur NS2 HITMAN World of Assassination débarque sur NS2 le 5 juin

James Bond sera aussi de la fête avec Project 007 en développement

Bravely Default Flying Fairy HD Remaster annoncé pour le lancement de la NS2

Yakuza 0 - Director's Cut arrive pour le lancement de la NS2

Hyrule Warriors : Les Chroniques du Sceau attendu cet hiver - Un nouvel opus avec les personnages de Zelda TOTK

attendu - Un nouvel opus avec les personnages de Zelda TOTK Le catalogue GameCube arrive dès le 5 juin sur Nintendo SWITCH 2 pour les abonnés au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel avec une résolution améliorée et des commandes personnalisables. trois jeux au lancement : ​​Zelda : The Wind Waker SoulCalibur II F-Zero GX

Par la suite d'autres titres comme Chibi-Robo, Super mario Sunshine, Pokémon XD, Luigi's Mansion, Fire Emblem: Path of Radiance. ..

.. La manette GameCube pour NS2 sera disponible à la vente au lancement de la NS2. la manette disposera, elle aussi, du fameux bouton C.

Deltarune dispo au lancement de la NS2

Borderlands 4 sortira sur Nintendo SWITCH 2 en 2025

sortira sur en 2025 Sid Meier's CIVILIZATION VII aura droit à sa version Nintendo SWITCH 2 - Jouable à la souris

WWE 2K arrive sur NS2 et NBA 2K aussi

arrive sur NS2 et aussi Survival Kids sera dispo au lancement de la NS2 (on aurait dit une pub pour jeu mobile en plein milieu)

sera dispo au lancement de la NS2 (on aurait dit une pub pour jeu mobile en plein milieu) Premier aperçu de Enter the Gungeon 2

STARSEEKER: Astroneer Expeditions - Sortie en 2026

Cyberpunk 2077 - ULTIMATE EDITION débarque sur Nintendo SWITCH 2 pour le lancement de la console.

débarque sur pour le lancement de la console. FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE débarque sur Nintendo SWITCH 2

débarque sur Divers jeux : Kunitsu-Gami: Path of the Goddess - au lancement de la NS2 Hollow Knight: Silksong en 2025 Story of Seasons: Grand Bazaar aura sa NS2 Edition - Le 27 août Goodnight Universe en 2025 Two Point Museum en 2025 Wild Hearts S le 25 juillet Witchbrook cet hiver Puyo Puyo Tetris 2S - au lancement de la NS2 Rune Factory: Guardians of Azuma - NS2 Edition - au lancement de la NS2 Marvel Cosmic Invasion cet hiver Star Wars Outlaws en 2025 NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition - au lancement de la NS2 Fast Fusion - au lancement de la NS2 Shadow Labyrinth - NS2 Edition - Le 18 juillet 2025 Raidou Remastered: The Mystery of The Soulless Army - NS2 Edition - le 19 juin. No Sleep For Kaname Date - From AI: The SOMNIUM FILES - Le 25 juillet REANIMAL - En 2025 FORTNITE - au lancement de la NS2 Arcade Archives 2 RIDGE RACER -- au lancement de la NS2 Professeur Layton et le Nouveau Monde à vapeur - en 2025 Tamagotchi Plaza - NS2 edition - le 27 juin Human Fall Flat 2 - Bientôt disponible

Dernier jeu des tiers : The Duskbloods de FROM SOFTWARE en 2026

Un nouveau Kirby Air Ride : Kirby Air Riders réalisé par Masahiro Sakurai - sortie en 2025

: réalisé par - sortie en 2025 Dernière annonce : DK revient dans un jeu en 3D monde ouvert - DONKEY KONG: BANANZA - Prévu le 17 juillet 2025 - Voir tous les détails ICI

Récapitulatif :

La Nintendo SWITCH 2 sortira le 5 juin 2025 en deux packs : Pack console seule - Prix de 469€ Pack console + Mario Kart World - Prix de 509€

sortira en deux packs :

Les précommandes seront ouvertes le 8 avril 2025 - Retrouvez tous les détails du lancement dans notre news spéciale.

