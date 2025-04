Final Fantasy VII Remake Intergrade annoncé sur Nintendo Switch 2

L'espoir était aussi permis que fondé. C'est désormais officiel, Final Fantasy VII Remake Intergrade sortira bel et bien sur console Nintendo. Annoncée en grandes pompes lors du Nintendo Switch 2 Direct, cette première partie (sur trois) du remake du mythique Final Fantasy VII est en cours de développement pour une sortie à une date inderterminée sur Nintendo Switch 2. Cette version Intergrade contient le jeu de base original en plus de son DLC centré sur Yuffie. S'il n'est pas clair que sa suite Final Fantasy VII Rebirth soit elle aussi prévue sur la console, Square Enix nous demande de rester à l'écoute dans les mois à venir pour en apprendre plus sur ce portage.

FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE est une version visuellement améliorée de FINAL FANTASY VII REMAKE, primé et encensé par la critique. Le jeu comprend aussi FF7R EPISODE INTERmission, un épisode inédit centré sur Yuffie Kisaragi, ainsi que plusieurs nouveautés de gameplay.