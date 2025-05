Creator’s Voice : Le grand article récapitulatif des interviews Nintendo sur la Switch 2

Depuis le Nintendo Switch 2 Direct, Nintendo semble avoir procédé à un rebranding de l'un des formats publicitaires que la compagnie utilisait jusqu'alors et auquel nous étions habitués. La rubrique Les développeurs ont la parole semble en effet avoir pris fin avec son seizième volume dédié à la Nintendo Switch 2 et à sa conception pour laisser place à la rubrique Creator's Voice qui a déjà quelques numéros à son actif. Remplacement des développeurs ont la parole ou bien nouveau format en parallèle ? L'avenir nous le dira probablement, mais d'ici là, vous pouvez d'ores et déjà profiter des premiers numéros avec au programme :

From software et The Duskbloods (attendu en 2026 sur Nintendo Switch 2) au format papier à lire ici

Supergiant Games et Hades II ( attendu en 2025 sur Nintendo Switch et Nintendo Switch 2) :

Hazelight Studios et Split Fiction ( attendu le 5 juin prochain sur Nintendo Switch 2 pour son lancement) :

WB Games et Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard (déjà sorti sur Nintendo Switch et attendu dès son lancement le 5 juin prochain sur Nintendo Switch 2 dans une nouvelle version) :

CD Projekt et Cyberpunk 2077 (attendu sur Nintendo Switch 2 pour son lancement le 5 juin prochain ) :

Et à venir les mardis 6, 13 et 20 mai prochain dans un ordre encore à déterminer :

Square Enix et Final Fantasy VII Remake (attendu sur Nintendo Switch 2 dans un futur plus ou moins proche ).

(attendu sur Nintendo Switch 2 ). Gearbox Software et Borderlands 4 (attendu sur Nintendo Switch 2 le 12 septembre prochain )

(attendu sur Nintendo Switch 2 ) Koei Tecmo Games et Hyrule Warriors : Les Chroniques du sceau (attendu sur Nintendo Switch 2 cet hiver).

