Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard repousse indéfiniment sa version Nintendo Switch

Annoncé contre toute attente sur Nintendo Switch, Hogwarts Legacy : L'Héritage de Poudlard, le RPG dans l'univers magique d'Harry Potter ne s'était pas encore trouvé de date de sortie plus précise qu'un vague 2022 . C'est aujourd'hui chose faite avec l'annonce de la part des développeurs que le titre prendra un peu de retard et débarquera le 10 février prochain sur consoles de marques Xbox et PlayStation ainsi que sur PC.

La version Nintendo Switch, qui n'est à priori pas une version Cloud et qui n'a toujours pas montré le bout de son nez, sortira plus tard sans plus de précision pour l'instant. Warner Bros. Game tenant tout de même à préciser que cette date de sortie nous sera bientôt révélée . Voilà de quoi nous inquiéter quant à l'état de cette version Nintendo Switch. Que pensez-vous de cette nouvelle ?