DOOM: The Dark Ages : le nouvel opus de la série DOOM dévoilé en juin

Si la Nintendo Switch était techniquement dépassée avant même sa sortie, il n'en reste pas moins que la petite console a réussi à développer un catalogue riche et varié incluant des jeux très divers, "petits" et "grands", anciens comme nouveaux.

Evidemment, en ce qui concerne les titre multi-plateformes conçus pour les consoles concurrentes, la Nintendo Switch n'a pas toujours pu les accueillir. Pour autant, là encore la Nintendo Switch nous a étonné avec des jeux qu'on n'aurait jamais cru possible de voir tourner sur la console comme The Witcher 3 : Wild Hunt, Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard ou encore les derniers opus de DOOM développés par Bethesda.

Disponible depuis juin 2021 , DOOM Eternal est à ce titre assez exceptionnel. Le jeu fait incontestablement partie des portages les plus impressionnants de la console. Evidemment, alors que la Nintendo Switch a désormais plus de sept ans , on a du mal à imaginer que le prochain opus de la série y sera porté même si son parc de consoles installées à de quoi motiver plus d'un éditeur de jeu.

Quoiqu'il en soit, si vous êtes fan de DOOM, sachez que le prochain opus de la saga devrait être dévoilé prochainement. D'après le site Insider Gaming, le jeu, en développement depuis quatre ans , se nommerait DOOM: The Dark Ages et aurait "une inspiration médiévale". Il serait multiplateforme mais devrait être présenté le 9 juin prochain lors du Xbox Games Showcase.

Alors, DOOM: The Dark Ages sera-t-il annoncé sur Nintendo Switch et/ou sur Nintendo SWITCH 2 ? Rendez-vous en juin pour le découvrir... En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

