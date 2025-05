Nintendo Switch 2 : une option pour protéger la batterie

En attendant la sortie de la Nintendo SWITCH 2, Nintendo continue d'en faire la présentation, notamment via l'application Nintendo Today!

On découvre ainsi une vidéo montrant une nouvelle option permettant de préserver la durée de vie de la batterie de la console. Comme vous le savez sans doute, il est préconisé de ne pas laisser décharger totalement la batterie de ses appareils ni de la charger au maximum, et encore moins de laisser l'appareil branché, une fois la batterie totalement chargée car cela la dégrade petit à petit.

Ainsi, en activant cette nouvelle option, la batterie de la Nintendo SWITCH 2 ralentira la vitesse de charge puis arrêtera de charger, une fois arrivée à 90% . Retrouvez la vidéo ci-dessous.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

Nintendo revealed Switch 2 stops charging at about 90% remaining battery. Pausing the charge at around 90% reduces deterioration to the battery. If “Stop Charging Around 90%” is turned on, the charging speed will slow down around 90%.



