Nintendo SWITCH 2 : vers un carton historique d'après la FNAC

Après des années d'attente, la Nintendo SWITCH 2 s'apprête enfin à sortir accompagnée d'une poignée de jeux et d'accessoires.

Si tous les voyants sont au vert, la console sort malgré tout dans une période difficile alors que la guerre fait rage aux portes de l'Europe et que les marchés financiers sont en panique suite aux nouvelles taxes américaines... Par ailleurs, le prix de la nouvelle console et son positionnement, à priori moins grand public, rend son lancement plus incertain qu'on aurait pu le penser.

Cependant si on en croit Charlotte Massicault, directrice de l’activité gaming de la Fnac, interrogée par Frandroid, le succès de la Nintendo SWITCH 2 est déjà acquis.

Sans donner de chiffres, elle explique que les précommandes de la console ont atteint rapidement "un niveau historique" avec un premier week-end "complètement dingue".

Elle poursuit en précisant que, la cible n'étant pas les familles, "le prix n'est pas un frein".

Il semble d'ailleurs que c'est avant tout un public gamer qui répond présent, prêt à débourser bien plus que ne le font les familles en général lorsqu'une nouvelle console Nintendo sort.

Le pack regroupant la console et Mario Kart World serait le plus populaire (avec des précommandes "incroyables") mais les accessoires de la console se vendraient (ou plutôt, se précommanderaient) aussi en masse, notamment la caméra.

Seul petit couac, les précommandes de jeux ne seraient pas à la hauteur comme si les joueurs réservaient leur choix ou se contentaient, pour commencer de Mario Kart World.

C'est dans tous les cas, un signe plutôt encourageant pour Nintendo, même s'il ne s'agit que de précommandes, annulables à tout moment (on ne sait jamais, un "bad buzz" est si vite arrivé...) et qu'il faudra attendre la sortie de la console pour savoir si le "carton historique" se confirme.

Si c'est le cas, Charlotte Massicault n'exclut pas quelques problèmes d'approvisionnement et de pénurie lors des premières semaines de commercialisation mais elle se veut rassurante, assurant que tous ceux qui ont précommandé la console, l'auront le jour J;

Notez que dix FNAC ouvriront le 5 juin à minuit , à Paris, en banlieue et en province pour le lancement de la Nintendo SWITCH 2. Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement,

Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

LIRE AUSSI : NINTENDO DIRECT - 2 avril 2025 : toutes les infos et toutes les annonces

Source : Frandroid