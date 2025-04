Nintendo Switch 2 : comparaison des packs et des line-up de lancement de toutes les consoles Nintendo

La Nintendo SWITCH 2 sera là dans un peu plus d'un mois. Et si, à priori, l'engouement est bel et bien là, la nouvelle console de Nintendo a finalement suscité des réactions très contrastées et parfois même très virulentes. La cause ? Principalement, le prix de la console jugé trop élevé pour ce qu'elle semble avoir à offrir, et plus globalement pour une console Nintendo qui généralement joue les seconds rôles et se contente de se placer en parallèle du marché des consoles "sérieuses" (et chères).

Nintendo Vs Nintendo

Cette fois-ci, on dirait bien que Nintendo souhaite jouer dans "la cour des grands". La Switch 2 semble, en effet, cibler un public moins familial... Pourtant, la nouvelle console n'est toujours pas au niveau de la puissance de ses concurrentes même s'il est clair qu'on passe un cap et que pour les fans de Nintendo, c'est, carrément, du jamais vu.

Assez proche de la console précédente, la Nintendo SWITCH 2 est bien plus grande, et surtout donc, bien plus puissante que sa petite sœur. Ses Joy-Con ont été repensés, ajoutant de nouvelles gâchettes, un bouton GameChat et un mode souris.

La console débarque flanquée d'un nouveau Mario Kart très prometteur et d'une poignée de portages de jeux tiers.

La grande question est de savoir si tout ceci mérite que l'on débourse plus de 500€ (minimum) pour obtenir la Nintendo SWITCH 2 + un jeu ?

Pour vous rafraîchir la mémoire, retrouvez notre article, mis à jour, sur les sorties et les line-up de toutes les consoles de salon Nintendo. Vous pourrez ainsi comparer les jeux disponibles au lancement mais aussi le prix de chaque console Nintendo.

Alors est-ce que c'était mieux avant ou le meilleur est-il devant nous ? N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour commencer, un petit rappel, rapide, des sorties et des line-up des trois premières consoles Nintendo.

NES :

Date de sortie : le 1er septembre 1986

Prix : 1490 francs (soit plus ou moins 340€ )

(soit plus ou moins ) Ventes : 61,91 millions d'unités

Quelques jeux de lancement : Super Mario Bros. / Duck Hunt, Gyromite...

Super Nintendo :

Date de sortie : 11 avril 1992

Prix : 1490 francs (soit plus ou moins 340€ )

(soit plus ou moins ) Ventes : 49,10 millions d'unités

Quelques jeux de lancement : Super Mario World, F-Zero, Super Tennis, Super R-Type...

Nintendo 64 :

Date de sortie : 1er septembre 1997

Prix : 990 francs (soit plus ou moins 225€ )

(soit plus ou moins ) Ventes : 32,93 millions d'unités

Quelques jeux de lancement : Super Mario 64, Turok: Dinosaur Hunter, Wave Race...

La petite histoire : les fans attendront longtemps la N64 qui, en France, sortira près de deux ans après la première PlayStation.

GameCube :

L'Histoire :

Après une N64 qui a sous performé face à la PlayStation ( 32 millions d'exemplaires vendus pour la N64 contre 102 millions pour la PsOne) Nintendo récidive avec la GameCube, une console qui, sur le papier, est plus puissante qu'une PS2. Mais comme la précédente, la console aura du mal à s'imposer face au monstre de Sony, plus "moderne" et dans l'air du temps. Non seulement, la PS2 lit les CD et les DVD et permet d'essayer les jeux grâce aux CD de démos vendus chez les marchants de journaux (bien avant les stores en ligne) mais elle dispose surtout d'un catalogue de jeux originaux bien plus "matures". Il est vrai aussi qu'à cette époque, bien plus qu'aujourd'hui, les joueurs réclamaient du "réalisme" dans les jeux comme une preuve de la puissance de la console. C'est d'ailleurs pour cela que The Legend of Zelda :The Wind Waker sera dans un premier temps rejeté par une majorité de joueurs ne comprenant pas pourquoi Nintendo avait transformé sa licence la plus populaire et fédératrice, en dessin animé "pour enfants"

Sur N64, Ocarina of Time avait été l'un des rares jeux à mettre K.O la concurrence et les joueurs espéraient que Nintendo réitère le choc avec son nouveau Zelda surtout sur une console "plus puissante" que les autres... Finalement, la GameCube ne sera pas en mesure de détacher Nintendo de son étiquette de fabricant de consoles pour enfants (ce qui à l'époque était quasiment une insulte).

Ainsi, quatre ans seulement après le lancement de la console, Nintendo sera obligé de revoir sa copie et remplacera la console ou plutôt la transformera... Abracadabra !

La GameCube terminera sa carrière avec deux jeux inoubliables qui montreront ce qu'elle a dans le ventre : Resident Evil 4 (une baffe magistrale à l'époque) et The Legend of Zelda : Twilight Princess, LE Zelda "réaliste" que les fans réclamaient mais qui ne profitera pas vraiment à la GameCube puisqu'il sera son dernier jeu mais aussi et surtout le premier de la Wii.

En quelques lignes :

Date de sortie : le 3 mai 2002

Prix : 249€ - 199€

- 199€ Ventes : 21,74 millions d'unités

Accessoire(s) : Bongo DK , connectivité GBA, GameBoy Player...

connectivité GBA, GameBoy Player... Jeux mémorables : Pikmin, Super Mario Sunshine, The Legend of Zelda : The Wind Waker, Viewtiful Joe, Luigi's Mansion, Resident Evil 4...

La petite histoire : annoncée à 249€ , le prix de la console sera baissé quelques jours seulement avant sa sortie et passera à 199€ à cause d'une baisse de prix de la Xbox. Un prix très agressif qui permettra à la console de bien démarrer mais pas de s'imposer... La PS2, vendue initialement à 2990 francs (soir plus ou mois 680€ ) avant de passer, un an après sa sortie, à 1990€ (soit plus ou moins 450€ ) deviendra la console de cette génération.

Pack(s) disponible(s) le jour J

La console est sortie en France dans un pack sans jeu avec une console violette (ou noire).

Pack Gamecube

Une console GameCube violette (ou noire)

Une manette GameCube violette (ou noire)

Un bloc d'alimentation secteur

Un câble audio vidéo avec adaptateur péritel

Line-up : jeux présents au lancement

A sa sortie, les jeux de la GameCube impressionnent. En particulier Star Wars : Rogue Leader qui donne vraiment l'impression aux joueurs de plonger dans le film de Georges Lucas. Luigi's Mansion et Wave Race : Blue Storm sont les deux autres jeux mis en avant par Nintendo. On apprendra plus tard que Luigi's Mansion avait été initialement conçu dans l'optique d'être joué sur un écran 3D sans lunettes ! A priori, la GameCube embarquait d'ailleurs cette technologie mais pour qu'elle fonctionne, Nintendo aurait du vendre aussi un petit écran LCD qui aurait été plus cher que la console elle-même. L'idée sera abandonnée... Ou presque car la 3DS embarquera un écran sans lunettes et d'une certaine façon, la Wii U et la Switch sont des consoles vendues avec leur écran.

Luigi's Mansion

Star Wars : Rogue Leader

Wave Race : Blue Storm

Super Monkey Ball

Tony Hawk's Pro Skater 3

FIFA Football 2002

Burnout

Extreme G 3

Sonic Adventure Battle 2

Bloody Roar : Primal Fury

Crazy Taxi

Tarzan Freeride

Batman Vengeance

Donald "Cou@k Att@ck ?!"

ESPN International Winter Sports 2002

Universal Studios

ISS 2

Dave Mirra Freestyle BMX

Nintendo Wii :

L'Histoire :

Avec la Wii, Nintendo frappe un grand coup et réalise un véritable hold-up qui confine au génie. Seulement quatre ans après la sortie de la GameCube, Nintendo décide de revoir sa copie en sortant une console atypique qui n'est ni plus ni moins qu'une GameCube "déguisée" et, à peine, boostée.

Que ce soit sa forme, ses manettes, ses spécificités... Jusqu'à son nom : tout surprend, de prime abord avec la Wii. Nintendo casse les codes et défriche un nouveau marché dont il s'assure l'exclusivité le temps que ses concurrents ne réagissent.

La Wii est une console phénomène qui a considérablement élargi le cercle des joueurs même si elle a eu un peu tendance à les enfermer dedans. Il est vrai que la Wii peut quasiment se suffire à elle-même (avec Wii Sports) et une grande partie de son public prendra l'habitude de ne l'alimenter qu'occasionnellement avec quelques jeux annuels comme les Just Dance qui sortiront d'ailleurs sur Wii jusqu'en 2017 , l'année de l'arrivée de la Nintendo Switch !

Il n'empêche que la Wii saura aussi sortir ses griffes (Les griffes de la Wii, souvenez-vous) et satisfaire les gamers avec de nombreux jeux inoubliables notamment Xenoblade Chronicles, Pandora's Tower, A Shadow's Tale, No More Heroes ou encore Donkey Kong Country Returns.

En quelques lignes :

Date de sortie : le 8 décembre 2006

Prix : 249€

Ventes : 101,63 millions d'unités

Accessoire(s) : Balance Wii, Volant MK, Wii Motion +, Wii Zapper

Jeux mémorables : Super Mario Galaxy, The Legend of Zelda : Skyward Sword, MadWorld, Epic Mickey, Kirby : au fil de l'aventure, Xenoblade Chronicles, New Super Mario Bros. Wii Sports Resort...

Pack(s) disponible(s) le jour J

1-P ack Wii + Wii Sports : 249€ (prix constaté)

Console Nintendo Wii

Une Wiimote avec sa dragonne et deux piles AA

Un Nunchuk

Wii Sports

Une Sensor bar

Un bloc d'alimentation secteur

Un câble audio vidéo avec adaptateur péritel

Un socle

Line-up : jeux présents au lancement

Wii Sports (inclus d'office avec toutes les Wii)

(inclus d'office avec toutes les Wii) The Legend of Zelda : Twilight Princess

Red Steel

Rayman contre les lapins Crétins

Super Monkey Ball : Banana Blitz

Wii Play

Bob l'Eponge : la Créature du Crabe Croustillant

Call of Duty 3 : en marche vers Paris

Cars

Tony Hawk's Downhill Jam

GT Pro Series

Need For Speed : CARBON

Happy Feet

Marvel Ultimate alliance

Madden NFL O7

Monster 4x4 World Circuit

Jeux téléchargeables

Virtual Console

Super Mario 64 (Nintendo 64 - 1000 points /10€)

Donkey Kong Country (Super Nintendo - 800 points /8€)

F-Zero (Super Nintendo - 800 points /8€)

Altered Beast (Megadrive - 800 points /8€)

Ecco the Dolphin (Megadrive - 800 points /8€)

Golden Axe (Megadrive - 800 points /8€)

Sonic the Hedgehog (Megadrive - 800 points /8€)

Bomberman '93 (PC Engine - 600 points /6€)

Dungeon Explorer (PC Engine - 600 points /6€)

PC Kid (PC Engine - 600 points /6€)

Super Star Soldier (PC Engine - 600 points /6€)

Victory Run (PC Engine - 600 points /6€)

Donkey Kong (NES - 500 points /5€)

Mario Bros. (NES - 500 points /5€)

The Legend of Zelda (NES - 500 points /5€)

Wario's Woods (NES - 500 points /5€)

Wii U :

L'Histoire :

Il est toujours difficile de prendre la suite d'un grand succès et la Wii U en est la preuve.

Avec la Wii, Nintendo avait eu la bonne idée d'aller chercher des joueurs qui ne l'étaient pas encore créant ainsi le marché des "casuals" potentiellement aussi vaste que le monde entier...

Mais six ans plus tard, les non-joueurs d'hier ne l'étaient plus vraiment et si certains avaient migré sur Playstation, la plupart se contentaient désormais de jouer sur smartphone... C'est probablement conscient que le hold-up ne pourrait être réitéré mais aussi parce qu'une console doit aussi faire vendre des jeux (et pas que des jeux Nintendo) que Nintendo a décidé de changer une nouvelle fois de stratégie et de cible. Cela rappelle d'ailleurs curieusement ce qui se passe avec la Switch 2...

Mais malheureusement, la firme va multiplier les déconvenues et les erreurs. Plutôt que de faire une Wii HD qui aurait pu se substituer naturellement à la Wii, Nintendo va proposer (encore) un nouveau concept qui "renie" d'une certaine façon, le motion gaming et mise tout sur le gameplay asymétrique. Pourtant, la console est visiblement très proche de la Wii (jusque dans son nom- d'ailleurs, pourquoi ne pas l'avoir appelé tout simplement U ? ) au point que certains prennent le GamePad comme un énième accessoire. Et ce n'est pas la sortie de Wii Party U, de Wii Fit U ou encore d'une nouvelle version de Wii Sports qui va arranger ses affaires... Ajoutez à cela des problèmes de conception ou encore des applications promises qui n'arriveront jamais... Et, à l'arrivée, malgré de bons jeux, la console n'arrivera jamais à justifier son achat auprès du grand public. Elle servira surtout de brouillon mais aussi de réservoir à jeux pour la Nintendo Switch.

A noter qu'à l'époque de sa sortie, Nintendo promettait qu'il y aurait pendant les six premiers mois , près de cinq jeux par mois mais malheureusement ce sera bien loin d'être le cas... Aujourd'hui, la Wii U est la première console Nintendo qui n'aura pas eu droit à "son" Zelda exclusif (mais au moins, Zelda Breath of The Wild ne sera pas annulé).

En quelques lignes :

Date de sortie : le 30 novembre 2012

Prix : de 299€ à 389€ selon les packs

selon les packs Ventes : 13,56 millions d'unités

Accessoire(s) : amiibo, accessoires Wii...

Jeux exclusifs phares : Mario Kart 8, Super Smash Bros. For Wii U, Pikmin 3, Pokken Tournament, Bayonetta 2, Super Mario 3D World, LEGO City Undercover...

Pack(s) disponible(s) le jour J

Il y avait trois packs disponibles au lancement de la Wii U en France. Retrouvez ces trois packs avec les prix pratiqués généralement sachant que des offres, selon les enseignes, permettaient d'obtenir des rabais ou un bon d'achat de 30/50 euro par exemple ou encore un jeu "gratuit".

1- Le pack Basic : 299€

La console blanche avec 8 Go

Un Wii U GamePad + Stylet blanc

Bloc d'alimentation

Câble HDMI (1,5 m)

Bloc d’alimentation Wii U GamePad

2- Le pack Premium : 349€

La console noire de 32 Go

Un Wii U GamePad + Stylet noir

Bloc d'Alimentation Wii U et bloc d’alimentation Wii U GamePad

Station de recharge pour le Wii U GamePad

Support pour la console

Support pour le GamePad

Câble de recharge du Wii U Game Pad

Abonnement Premium au Nintendo Network jusqu'à décembre 2014 , avec 10% de réduction sur l'achat des jeux, permettant de collecter des bons de 5 euros d'achat sur l'eShop

, avec 10% de réduction sur l'achat des jeux, permettant de collecter des bons de 5 euros d'achat sur l'eShop Câble HDMI (1,5 m)

Capteur Wii

Le jeu en version boîte : Nintendo Land

3- Le pack ZombiU : 399€

Console noire de 32 Go

GamePad Wii U noir + Stylet noir

Blocs d'alimentation Wii U et bloc d'alimentation Wii U GamePad

Station de recharge pour le Wii U GamePad

Support pour la console

Support pour le GamePad

Câble de recharge du Wii U Game Pad

Abonnement Premium au Nintendo Network jusqu'au mois de décembre 2014 permettant de collecter des bons de 5 euros

Câble HDMI (1,5 m)

Capteur Wii

Manette Wii U Pro Noire

ZombiU

Line-up : jeux présents au lancement

Au lancement de la Wii U, Nintendo se targuait de proposer 23 jeux (voir ici). Malheureusement beaucoup de "gros" jeux étaient déjà sortis plusieurs mois auparavant ailleurs. Restaient trois exclusivités solides dont Nintendo Land qui est tout simplement excellent mais souffre d'un déficit d'image (à cause de l'esthétique Mii et de son côté "mini-jeux) et ZombiU (depuis porté ailleurs) qui est finalement l'un des titres qui aura utilisé le mieux le fameux gameplay asymétrique (hors mini-jeux) en transformant son défaut principal (l'impossibilité de regarder deux écrans à la fois) en qualité.

Nintendo Land

New Super Mario Bros. U

ZombiU

Call of Duty: Black Ops II

Skylanders Giants

TRANSFORMERS PRIME

FIFA 13

Mass Effect 3 Edition Spéciale

Ben 10: Omniverse

Family Party: 30 Great Games Obstacle Arcade

TANK! TANK! TANK!

TEKKEN TAG TOURNAMENT 2 Wii U Edition

Funky Barn

Sonic & All-Stars Racing Transformed™

Warriors Orochi 3 Hyper

Darksiders 2

Assassin’s Creed III

Just Dance 4

Les Lapins Crétins Land

Sports Connection

Your Shape : Fitness Evolved

Batman: Arkham Cit Armored Edition

Game Party : Champions

Jeux eShop

Nano Assault Neo (9,99 euros)

Puddle (7,99 euros)

Chasing Aurora (11,99 euros)

Trine 2 : Director's Cut (13,49 euros)

Little Inferno.(9,99€)

Jeux Virtual Console

Super Mario World

Excitebike

Ice Climber,

Mario's Super Picross

Donkey Kong Jr.

Punch-Out !!

F-Zero.

Wii U Panorama View

Nintendo Switch :

L'Histoire :

La Nintendo Switch a été dévoilée deux ans avant sa sortie et donc deux ans seulement après celle de la Wii U, ce qui n'était pas vraiment la meilleure idée pour aider la console au GamePad à s'installer. Elle apparaît aujourd'hui comme la parfaite synthèse de la Wii et de la Wii U, donnant presque l'impression que la Wii U n'était qu'un brouillon. Pour autant, Nintendo a, cette fois-ci, bien fait attention que la console se distingue des précédentes. C'est une nouvelle ère qui commence.

Et d'ailleurs, les jeux et les accessoires Wii & Wii U ne sont pas compatibles avec la Switch. Le concept de la console semble aussi beaucoup plus simple à assimiler et Nintendo s'est assuré à ce qu'il soit bien compris par tous. Il n'y a donc plus de double écran ni de gameplay asymétrique. La Nintendo Switch est une console de salon qui peut simplement se "switcher" en console portable.

En quelques lignes :

Date de sortie : le 3 mars 2017

Prix : 329,99€ env.

Ventes : 150,86 millions (au 31 décembre 2024 )

(au ) Accessoire(s) : volant Mk, support de recharge, manette Switch Pro

Jeux exclusifs phares : The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom, Metroid Dread, Super Mario Bros; Wonder, Animal Crossing : New Horizons, Bayonetta 3, Kirby et le monde oublié, Pikmin 4...

Pack(s) disponible(s) le jour J

La Nintendo Switch est sortie le 3 mars 2017 avec deux packs dont la seule différence résidait dans la couleur de ses Joy-Con

1- Pack Nintendo SWITCH 2 - Joy-Con gris : 329,99€ (prix constaté)

Console Nintendo Switch

Manette Joy-Con droite grise et, manette Joy-Con gauche grise

support Joy-Con

station d'accueil Nintendo Switch

un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch

Une paire de dragonnes Joy-Con

2- Pack Nintendo Switch - Joy-Con rouge néon/bleu néon : 329,99€ (prix constaté)

Console Nintendo Switch

Manette Joy-Con droite rouge néon et manette Joy-Con gauche bleu néon

support Joy-Con

station d'accueil Nintendo Switch

un câble HDMI, un adaptateur secteur Nintendo Switch

Une paire de dragonnes Joy-Con

Line-up : jeux présents au lancement

Comparée aux précédentes consoles, la Switch sort avec peu de jeux mais Nintendo a semble-t-il préféré faire un lancement étalé sur plusieurs mois, histoire d'assurer un perpétuel renouvellement. On note quand même qu'il n'y a pas ou très peu de grands jeux multiplateformes et encore moins d'exclusivités développées par des tiers. Pas de ZombiU ni de Red Steel... Avec le recul, on se rend compte que Nintendo avait bel et bien perdu la confiance des tiers. Non seulement, il n'y avait pas grand chose à la sortie mais il n'y avait pas beaucoup d'annonces à l'horizon. Heureusement, Nintendo avait assuré ses arrières avec, rien qu'en 2017 , Splatoon 2, Arms, Mario Kart 8 DX, Xenoblade Chronicles 2 et Super Mario Odyssey. Quelle remontada quand on y pense !

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

1, 2, Switch

Super Bomberman R

Just Dance 2017

Skylanders Imaginators

Jeux téléchargeables

I Am Setsuna (eShop)

World of Goo (eShop)

Human Ressource Machine (eShop)

Little Inferno (eShop)

L'Histoire :

On l'aura attendu longtemps cette nouvelle Switch et finalement la voilà : pas tout à fait la même ni tout à fait une autre. La console est cependant une grande amélioration et en la tenant entre les mains, on sent qu'il y a eu une vraie réflexion pour amener la console à un niveau supérieur.

La puissance, la console et l'écran plus grands, l'ajout du mode souris et du GameChat, tout a été pensé pour améliorer l'expérience de jeu. Evidemment, il faudra attendre la sortie de la console et des premiers jeux pour voir si tout ceci est mis à contribution pour un vrai changement salvateur. Jouer avec un Joy-Con dans la main et une souris dans l'autre va-t-il devenir une habitude ? Les joueurs vont-ils s'approprier le GameChat ? Le chat vidéo n'est pas nouveau mais jusqu'à présent, il n'a jamais été intégré à ce point aux spécificités d'une console. Nintendo a d'ailleurs déjà tenté le coup avec le Wii U Chat, une application de Chat vidéo, finalement jamais ou rarement utilisée. Bon, en même temps, elle n'était pas utilisable en jouant... Là encore, il faudra voir ce que cela donnera en pratique.

De toute façon, ce n'est qu'en utilisant la console longuement qu'on se frottera à ses limites et à ses éventuels problèmes. Ce n'est pas la première fois que Nintendo essaye de bifurquer en renouant avec le marché des gamers. la 3DS et la Wii U avaient aussi cette prétention... D'une certaine manière, avec la Nintendo SWITCH 2, Nintendo poursuit la synthèse de ses consoles précédentes et ce qui n'avait pas fonctionné sur Wii U va peut-être finir par fonctionner... Avec la Nintendo SWITCH 2, on va enfin savoir si Nintendo a finalement trouver sa plateforme perpétuelle.

En quelques lignes :

Date de sortie : le 5 juin 2025

Prix : Entre 439,99€ et 509,99€ env.

Ventes (projection) : beaucoup !

Gadget(s) : camera USB-C, Manette Switch 2 Pro, volant Mk

Jeux à venir en 2025 : Donkey Kong Bonanza, Elden Ring Tarnished Edition, Kirby Air Riders, Borderlands 4...

Pack(s) disponible(s) le jour J

La Nintendo SWITCH 2 débarque avec deux packs, avec et sans jeu. Les Joy-Con sont gris quel que soit le pack.

1- Nintendo SWITCH 2 seule : 469,99€ (prix officiel)

Console Nintendo SWITCH 2

Joy-Con 2 (G) / (D)

Deux dragonnes Joy-Con 2

Station d'accueil Nintendo Switch 2

Support Joy-Con 2

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2

Câble HDMI™ ultra haute vitesse

Informations import

2- Pack Nintendo SWITCH 2 + Mario Kart World : 509,99€ (prix officiel)

Console Nintendo SWITCH 2

Joy-Con 2 (G) / (D)

Deux dragonnes Joy-Con 2

Station d'accueil Nintendo Switch 2

Support Joy-Con 2

Adaptateur secteur Nintendo Switch 2

Câble HDMI ultra haute vitesse

Informations importantes

Mario Kart World (code de téléchargement)

(En production limitée jusqu'à la fin de l'automne 2025 - disponible jusqu'à épuisement des stocks)

Mise à jour : notez que les prix des packs sont les prix officiels disponibles sur le site de Nintendo. En pratique, de nombreuses enseignes proposent les packs 30€ moins cher.

Line-up : jeux présents au lancement

Pour le lancement de la Nintendo SWITCH 2, Nintendo reprend peu ou prou la même stratégie que sur la première Switch : un seul gros nouveau jeu Nintendo et la promesse d'autres gros titres maison à venir dans l'année. Cette fois-ci cependant, les tiers ont répondu présent même si pour les nouveautés, il faudra repasser. Les tiers sont là mais avec des portages. Quelques exclus à venir mais il semble évident que comme avec la première Switch, son succès sera déterminant sur la suite (c'est aussi le lot de toutes les consoles).

Liste de jeux Nintendo SWITCH 2 disponibles le 5 juin 2025 annoncés jusqu'à présent :

Mario Kart World

Nintendo Switch 2 Welcome Tour (jeu eshop)

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster (carte clé de jeu)

Street Fighter 6 (carte clé de jeu)

SPLIT FICTION (eshop / code)

HITMAN World of Assassination – Signature Edition

Yakuza 0 Director’s Cut (carte clé de jeu)

Hogwarts Legacy: L'Héritage de Poudlard

Deltarune - 1- 4 (eShop)

Sid Meier's CIVILIZATION VII

Survival Kids (carte clé de jeu)

Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Puyo Puyo Tetris 2S (carte clé de jeu)

NOBUNAGA'S AMBITION: Awakening Complete Edition (carte clé de jeu)

Fast Fusion

FORTNITE (eShop)

Arcade Archives 2 RIDGE RACER (eShop)

SONIC X SHADOW GENERATIONS

Suikoden I&II HD Remaster for Nintendo Switch 2 - Gate Rune and Dunan Unification Wars

Liste de jeux Nintendo SWITCH 2 Edition disponibles le 5 juin 2025

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition

Rune Factory: Guardians of Azuma Nintendo Switch 2 Edition

Si vous êtes abonné au Nintendo Switch Online + Pack Additionnel, vous accèderez aussi au :

GameCube - Nintendo Classics :

Vous bénéficierez aussi automatiquement des mises à niveau de The Legend of Zelda Breath of The Wild et de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sans frais supplémentaires .

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible à partir du 5 juin 2025 . Plus d'infos ICI, avec la liste de tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

