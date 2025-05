Nintendo Switch 2 : les jeux physiques toujours "un élément clé" de l'activité de Nintendo

Pour le moment, tout va bien. Les prévisions de ventes de la Nintendo SWITCH 2 sont plutôt positives (pour rester prudent) et la hype monte doucement mais sûrement.

Cependant, la console a tout de même son lot de critiques et de polémiques.

Parmi les reproches faits à la console, il y a les "cartes clé de jeu" (ou "game key") qui donnent aux joueurs l'illusion d'acheter un jeu physique alors qu'en réalité le jeu n'est pas inclut dans la cartouche et nécessite un téléchargement pour l'installation.

Est-ce en fait, un cheval de Troie, et un pas de plus vers le tout numérique ?

Interrogé par IGN, Doug Bowser, le big boss de Nintendo of America s'est voulu rassurant en affirmant que les jeux physiques resteraient "un élément clé" chez Nintendo :

Doug Bowser

Dans un avenir proche, les jeux physiques resteront un élément clé de notre activité. Nous accordons une grande importance à nos relations, notamment avec nos revendeurs, et souhaitons nous assurer qu'ils disposent de produits à vendre à leurs clients. Concernant les cartes de jeu, notre objectif pour la Nintendo Switch 2 – à l'instar de ce que nous avons réussi à accomplir sur la Nintendo Switch – est de proposer la bibliothèque de contenu la plus vaste et la plus complète possible. Cela inclut nos partenaires éditeurs. Les cartes de jeu permettent à nos partenaires éditeurs d'apporter davantage de contenu sur la plateforme, un contenu plus riche, plus complet et plus immersif.