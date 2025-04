Elden Ring: Tarnished Edition : la version physique aura droit à une cartouche vide sur Nintendo SWITCH 2

Suite au Nintendo Direct de mercredi (dont vous pouvez retrouver tous les détails ICI), on peut le dire : avec la Nintendo SWITCH 2, Nintendo change de stratégie en cherchant à séduire un public qui bien souvent lui fait défaut au détriment de son public cible. D'ailleurs, contrairement à ce qu'on aurait pu croire, le Nintendo Direct a fait la part belle aux éditeurs-tiers qui ont quasiment tous répondu présents.

Notamment From Software qui développe actuellement une exclusivité pour la Nintendo SWITCH 2, The DuskBloods. Un joli coup qui était juste impensable sur la première Switch... Cependant, il faudra patienter avant de découvrir ce nouveau jeu, prévu en 2026 . En attendant, les possesseurs de la nouvelle console pourront jouer à ELDEN RING, le hit interplanétaire de From Software disponible cette année sur Nintendo SWITCH 2 dans une "Tarnished Edition".

Notez cependant que si ELDEN RING Tarnished Edition sera disponible en version boîte, la cartouche qu'elle contiendra sera une simple "clé de jeu" (sans sa version japonaise du moins); c'est à dire que la cartouche ne contiendra pas le jeu mais servira uniquement de clé pour télécharger le titre.

On vous en a déjà parlé (ici) mais désormais, certaines cartouches de jeux Nintendo SWITCH 2 ne seront que des "clés" permettant de télécharger le jeu sur des serveurs comme les codes. Néanmoins, une fois le téléchargement terminé, la cartouche reste indispensable pour jouer et doit donc à chaque fois être inséré dans la console comme une cartouche classique.

On avait déjà plus ou moins ça sur Nintendo Switch avec certains "gros" jeux qui ne pouvaient pas tenir dans une cartouche (en fonction de sa capacité de stockage) et nécessitaient un téléchargement obligatoire. Cependant avec les cartouches de clé de jeu, il n'y a plus du tout de jeu dans la cartouche mais simplement un code pour déverrouiller le téléchargement et ensuite permettre de lancer le jeu. Autant dire qu'il ne faut pas s'attendre à pouvoir revendre ce genre de cartouche- même s'il faudra attendre une confirmation officielle pour en être sûr.

A ce stade, on ne sait pas si ces clés de jeu vont se multiplier mais il semblerait que petit à petit Nintendo se rapproche du tout numérique.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin 2025 .

Pour plus d'infos : NOTRE PREVIEW DE LA NINTENDO SWITCH 2

NINTENDO DIRECT - Nintendo Switch 2 : toutes les infos et toutes les annonces

Lire aussi :