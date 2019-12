Nintendo Switch : les cartouches 64 Go semblent enfin prêtes à sortir en 2020

Si vous suivez l'actualité de la Nintendo Switch de près, vous savez que la console a un problème avec la capacité de stockage de ses cartouches. Pour rappel, les cartouches (ou cartes) de la Nintendo Switch existent pour le moment avec cinq capacités de stockage : 2 Go, 4 Go, 8 Go, 16 Go et 32 Go et plus la capacité de stockage est grande, plus le prix de la cartouche est important pour les éditeurs qui souhaitent sortir leurs jeux sur Switch en version boîte. Ceci explique d'ailleurs pourquoi de nombreux jeux Nintendo Switch qui sortent en cartouche rendent obligatoire le téléchargement de données supplémentaires sur l'eShop de la console... Pour autant, plus le temps passe, plus les jeux deviennent volumineux au point qu'il est parfois difficile de les faire tenir dans une cartouche de 32 Go. Depuis 2017, il est prévu que Nintendo propose aux éditeurs des cartouches de 64 Go mais leur production est sans cesse reportée. Logiquement 2019 aurait du les voir arriver... Mais une fois encore, cela n'a pas été le cas..Cependant, un article du site japonais Taipei Times indique que Macronix, un fabricant de mémoire flash a prévu de sortir sa "NAND 3D" au second semestre 2020 et que son premier client sera.. Nintendo. Alors pour l'instant, ce n'est qu'une supposition mais sachant que Macronix est justement la société derrière la mémoire flash des cartouches de jeu Nintendo Switch, on peut penser que c'est la même société qui s'occupera des cartouches 64 Go.

Alors les cartes de 64 Go pour la Nintendo Switch finiront-elles enfin par être disponibles en 2020 ? Evidemment seul l'avenir nous le dira... Quant à savoir s'il y aura de la demande pour cette cartouche de 64 Go, ceci est une autre histoire !

Source : Taipeitimes