Nintendo compte présenter la Nintendo SWITCH 2 par étapes

C'est parti ! A l'occasion de la publication de son dernier bilan financier, Nintendo a enfin évoqué officiellement le successeur de la Nintendo Switch. Alors, pour l'instant, il ne s'agit que de "l'annonce de l'annonce" ! En effet, le président de Nintendo, Shuntaro Furukawa, a simplement annoncé que la nouvelle console de Nintendo serait dévoilée officiellement d'ici mars 2025, la présentant comme le "prochain modèle de Nintendo Switch".

Une première étape nécessaire pour lancer la console comme cela avait été fait pour la Switch. première du nom. Devant les investisseurs, Shuntaro Furukawa a, semble-t-il, expliqué que la nouvelle console serait présentée en plusieurs étapes et que la première avait simplement pour but de reconnaître que la console arrivait.

Traduction du tweet de Stealth

Pour mémoire, la Nintendo Switch a été révélée prématurément en 2015 par Satoru Iwata avec nom de code NX puis officialisée lors du bilan financier d'avril 2016 avant de dévoiler le nom et l'apparence de la console avec une vidéo publiée en octobre 2016 et une présentation live de la console en janvier 2017 pour une sortie officielle deux mois plus tard .

Qu'elle se nomme Nintendo SWITCH 2, New Nintendo Switch, Super Nintendo Switch ou Nintendo Switch U, la nouvelle console va-t-elle suivre le même chemin ? Ou y aura-t-il moins d'étapes ? Et la console sortira-t-elle en fin d'année ou comme de nombreuses rumeurs le prétendent,, en 2025 ? Seul l'avenir nous le dira.

