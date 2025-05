Nintendo Switch 2 : un coup d'oeil sur la Pochette de transport All-In-One

La Nintendo SWITCH 2 débarque la semaine prochaine avec une poignée de jeux et d'accessoires.

Parmi ces accessoires, la manette Switch Pro 2, la caméra, le support de recharge Joy-Con 2 ou encore la pochette de transport All-In-One Nintendo Switch 2.

Conçue pour transporter "tout le nécessaire pour utiliser la console en mode TV" (sait-on jamais), cette pochette ou plutôt cette valisette (pour ne pas dire cette boîte transportable) peut contenir "une console Nintendo Switch 2, une station d'accueil Nintendo Switch 2, deux manettes Joy-Con 2, plusieurs câbles et jusqu'à six cartes de jeu."

Malheureusement, il ne semble pas y avoir un emplacement pour la caméra qui est pourtant un accessoire important de la nouvelle console. Retrouvez ci-dessous quelques images de cette grosse boîte de transport grâce à une vidéo de présentation repérée sur l'application Nintendo Today!.

Exclusivité du store de Nintendo, cette "Pochette de transport All-In-One" est vendue actuellement à 79,99€ - voir ici.

Pour celles et ceux qui se contenteront de transporter leur console en mode portable, notez qu'une pochette de transport plus classique, incluant une protection d'écran, est disponible, toujours sur le store de Nintendo au prix de 24,99€

En attendant de pouvoir tester la console, retrouvez nos premières impressions ici et, comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement.

