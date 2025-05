Nintendo Switch 2 et Mario Kart World : un coup d'oeil sur les premières publicités FR

La Nintendo SWITCH 2 sera officiellement disponible dans une dizaine de jours .

Après des années d'attente, nous allons enfin pouvoir passer à la suite, pour ne pas dire à la Switch 2.

Plus grande, plus puissante, plus fonctionnelle, la nouvelle console est pleine de promesses... Pour autant, la transition de génération entre deux consoles est toujours un moment délicat et même un lancement réussi n'est pas la garantie d'un succès sur le long terme.

En attendant de pouvoir vivre ensemble cette nouvelle aventure, nous vous invitons à jeter un oeil sur les premières publicités de la Nintendo SWITCH 2 et de Mario Kart World diffusées depuis plusieurs jours sur les chaînes de télévision en France.

Pour l'instant, les pubs sont assez classiques et conformes à celles de la console précédente. Dans un premier temps, elles se concentrent sur la machine et ses spécificités, et le gameplay du nouveau Mario Kart.

Comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, la Nintendo SWITCH 2 sera disponible dès le 5 juin prochain . Retrouvez ICI, tous les jeux et accessoires disponibles au lancement

,

Lire aussi : Notre preview de la Nintendo Switch 2

LIRE AUSSI : NINTENDO DIRECT - 2 avril 2025 : toutes les infos et toutes les annonces