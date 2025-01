Nintendo SWITCH 2 : les dragonnes serviront pour le mode souris des Joy-Con

C'est avec un simple trailer que Nintendo a finalement donné un premier aperçu de sa prochaine console, la Nintendo SWITCH 2.

Au programme de ce trailer, pas grand chose, juste les premières images de la console et un aperçu du nouveau Mario Kart.

Pour le reste, il faudra à priori attendre le Nintendo Direct spécial prévu le 2 avril prochain.

Pour autant, même court, le trailer a donné quelques détails sur la future console : une console plus grande et de nouveaux Joy-Con s'attachant avec un système magnétique (au lieu des rails de la première Switch).

Le trailer a été aussi l'occasion de confirmer le mode souris des Joy-Con, sans pour autant le formuler explicitement.

Dans le trailer, on voit en effet, ce qui s 'apparente à un capteur optique sur la tranche et, plus tard, les deux Joy-Con font une sorte de course façon TRON.

C'est à priori, un teasing pour le mode souris qui n'a cependant pas été dévoilé officiellement.

On imagine que c'était une surprise mais les rumeurs ont devancé Nintendo.

Ce que les rumeurs n'avaient pas révélé par contre, c'est que pour que les Joy-Con glissent plus facilement en mode souris et que leurs gâchettes ne frottent pas sur les surfaces, il faudra les accrocher à leurs nouvelles dragonnes;

Le trailer n'entre pas dans les détails, et on ne sait pas ce qui fera glisser les Joy-Con. On note cependant que les gâchettes resteront accessibles et qu'on pourra donc les utiliser en mode horizontal.

C'est dans tout les cas, un bel ajout et une belle amélioration des dragonnes des Joy-Con originaux.

En attendant plus de détails, retrouvez sur cette page quelques images de ces dragonnes et des Joy-Con en mode souris, et comme toujours, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

NINTENDO PRESENTE OFFICIELLEMENT LA NINTENDO SWITCH 2