Nintendo SWITCH 2 : Genki confirme le mode souris des Joy-Con et explique que malgré le nouveau système d'attache, les manettes pourront être arrachées en tirant dessus

Nintendo n'est pas présent officiellement au CES 2025, le grand salon de la Tech qui se tient cette semaine à Las Vegas. Pourtant, la Nintendo SWITCH 2 est un des évènements du salon cette année .

En effet, la société Genki, a qui l'on doit notamment le Shadowcast, a créé le buzz en présentant en avant-première mondiale sur son stand, la Nintendo SWITCH 2.

Pour être exact, il s'agit en fait d'une reproduction de la prochaine console de Nintendo fabriquée à partir d'un modèle "obtenu au marché noir" (selon Numerama) soit disant afin de créer des accessoires pour la console.

Ce modèle factice, à priori très fidèle, a été manipulé et filmé sous toutes les coutures, permettant notamment d'avoir un aperçu du nouveau système d'accroche des Joy-Con sur la console.

Pour rappel, il semblerait que les nouveaux Joy-Con de la NS2 se fixent via un système d'aimants (au lieu des rails de la console actuelle).

A ce propos, Eddie Tsai, cofondateur et PDG de Genki a donné plus de détails au site The Verge expliquant que le nouveau système était sûr et que les Joy-Con se détachaient facilement grâce à un gros bouton en haut à l'arrière de chaque manette. Toutefois, il était possible de les arracher en tirant dessus avec force. Evidemment, c'est à déconseiller mais il faudra voir si, à terme, ce nouveau système d'attache est une faiblesse de la console, ou pas.

Le PDG confirme par ailleurs que le capteur optique caché dans les Joy-Con pourra "offrir des fonctionnalités similaires à celles d'une souris".

Pour autant, rappelons qu'à ce stade, on reste au stade de rumeurs, même s'il faut reconnaître que cela semble très crédible.

On se demande quand même comment Nintendo n'a pas anticipé ces fuites qui semblaient inévitables mais aussi s'il y aura des suites judiciaires à ces présentations prématurées...

On a en tout ca hâte de découvrir officiellement la console, ses caractéristiques mais aussi son line-up, son prix et sa date de sortie.

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

