Test du Genki Shadowcast un nouvel appareil de capture vidéo pour la Nintendo Switch à petit prix

Depuis son annonce et sa campagne Kickstarter, nous attendions le GENKI Shadowcast comme le messie. Si vous l'ignorez sachez qu'enregistrer du gameplay depuis la Nintendo Switch est un véritable enfer. Le Shadowcast promettait de simplifier drastiquement le processus via le streaming vers un Pc. Promesse tenue ? C'est ce que nous allons voir.

Facilité d'utilisation et performances garanties



Commençons tout d'abord par l'unboxing de la bête que nous vous avons filmé pour l'occasion.

On retrouve donc dans la boîte des plus sommaire, l'appareil, son câble, sa notice et quelques stickers, rien de bien fou.

L'appareil se branche dans le port HDMI du dock de la console et l'on vient relier celui-ci à l'ordinateur prévu pour recevoir les signaux vidéo de la Nintendo Switch grâce au câble fourni. Petite précision l'appareil demande un port USB C pour être relié, il vous faudra soit disposer d'un tel port soit prévoir un adaptateur. Rien de bien méchant et après tout c'est dans l'air du temps.

Une fois les branchements faits il ne vous restera plus qu'à démarrer le logiciel GENKI Arcade (disponible ici) afin que la magie opère. Et bon sang qu'elle opère bien !

Tout fonctionne du tonnerre et c'est assez surprenant lorsqu'on ait pas habitué à ce que de tels appareils fonctionnent aussi bien. Petit bémol pour le logiciel qui est pour l'instant toujours en phase d'élaboration et qui manque encore énormément de polissage. La promesse d'enregistrer en 1080p et 60 fps n'est pour l'instant pas tenue. Vous aurez le choix entre un mode résolution (1080p 30fps) et un mode performance (720p 60fps). Nous avons surtout utilisé le mode résolution afin de garder la grande fidélité que le Shadowcast permet.

L'image est aussi belle avec le Shadowcast que sans, l'appareil n'impacte aucunement les performances visuelles en matière de résolution. Cependant la fluidité n'est pas vraiment son fort, si en 30 fps il n'y a aucun problème ce n'est pas le cas sur des jeux plus fluides tels Super Smash Bros. Ultimate ou encore Splatoon 2. Cependant des mises à jour du logiciel arrivent régulièrement et ces performances en dessa ne se retrouvent pas chez tous les utilisateurs du Shadowcast. Wait and see pour l'instant donc.

Le logiciel intégrait initialement une fonction de capture de vidéo qui permettait d'enregistrer des vidéos sans passer par des logiciels tiers mais face à l'instabilité de la version Windows GENKI ont fait le choix de supprimer cette fonctionnalité dans les dernières versions Windows afin de se pouvoir régler au mieux ces problèmes. Les vidéos enregistrées grâce au GENKI Shadowcast visible ci-dessous furent donc enregistrées grâce au logiciel gratuit OBS et comme vous pouvez le constater, le résultat est bel et bien parlant.



Si la facilité d'utilisation et ses résultats très bons, le gros point fort du GENKI Shadowcast c'est son prix, en effet l'appareil sera disponible aux alentours d'une cinquantaine d'euros dans le commerce (les premiers envois débuteront début mai). C'est moins de la moitié du prix d'un boîtier d'acquisition décent et pour plus ou moins les mêmes performances. En plus le Genki Shadowcast s'offre le luxe de permettre d'avoir un retour direct sur un écran de ce qu'il est en train d'enregistrer et ainsi autorise aussi le streaming direct via le partage d'écran. Une véritable aubaine pour ceux qui voudraient pouvoir capturer facilement et sans dépenser une fortune des extraits de jeux, voire même des jeux entiers !

Nous vous avons joint ci-dessous de nombreuses vidéos prises avec cet appareil afin que vous puissiez juger vous-même du résultat :