Nintendo Switch 2 : Genki expose une copie de la nouvelle console de Nintendo au CES 2025

Nom d'une moustache de Mario ! Quand est-ce que Nintendo va se décider à annoncer la Nintendo SWITCH 2 ? Il y a tellement de fuites que c'est une véritable inondation. On patauge littéralement !

On ne peut désormais plus parler de rumeurs tant les fuites sont concordantes et proviennent de sources totalement différentes et indépendantes.

Cette fois, c'est la société Genki qui au CES 2025, le grand salon de la Tech qui se tient actuellement à Las Vegas fait manipuler par les visiteurs de son stand une Nintendo SWITCH 2 factice.

La société va commercialiser des accessoires pour la nouvelle console et notamment un stand pour recharger les Joy-Con, et donc se sert d'une fausse Switch2 (à priori nommée ainsi) pour les présenter;

Sur ce modèle factice sans couleurs, on retrouve cependant tous les éléments qui ont fuité ces derniers temps : une console plus grande, des Joy-Con ergonomiques qui s'accrochent de façon magnétique ou encore le support intégré en forme de U. On remarque aussi le nouveau bouton du Joy-Con droit, le fameux bouton C (pour "connect" ?) encore très mystérieux...

On a envie de vous dire de faire attention car à ce stade tout n'est que rumeurs mais bon, faut vraiment que Nintendo lâche son tweet ou sa vidéo sur ses réseaux. Nintendo, c'est quand tu veux !

En attendant que Nintendo fasse sa grande annonce, n'hésitez pas à vous exprimer en commentaires. Et tant qu'on y est : bonne année !

VIDEO — La Nintendo Switch 2 en avant-première au #CES2025.



L'accessoiriste Genki indique posséder la vraie console et expose une maquette 3D + des accessoires.



Les détails ici : https://t.co/5LDlnR2zC1 pic.twitter.com/IJ6taQggIQ — Numerama (@Numerama) January 8, 2025

Vista lateral dos novos Joy-Con 2 conforme apresentado pela GENKI



A empresa afirmou que o sensor óptico na lateral dos controles de fato é um recurso inédito, mas que não viu algum software utilizando ele até o momento



(via Numerama) pic.twitter.com/emYwuFavPF — 'Necro' Felipe #UnivNintendo (@necrolipe) January 8, 2025

Source : Netzwelt