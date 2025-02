Y aura-t-il un Nintendo Direct spécial jeux Nintendo Switch 1 en février ?

Suite à la publication du dernier bilan financier de Nintendo, le président de la société, Shuntaro Furukawa a répété (lors de la traditionnelle session de questions-réponses devant les investisseurs que, malgré l'arrivée de la Nintendo SWITCH 2, cette année , les possesseurs de la première Switch ne seraient pas oubliés et qu'en fonction de la demande, ils pourront encore découvrir de nouveaux jeux.

Pour le moment, cependant, seulement trois jeux Nintendo sont attendus en 2025 : Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition (prévu le 20 mars 2025) , Légendes Pokémon : Z-A et Metroid Prime 4: Beyond. Après, c'est le néant.

Alors, Nintendo va-t-il continuer à alimenter la Nintendo Switch en jeux- sachant que la Nintendo SWITCH 2 est rétrocompatible, ou à la manière de la PS4/PS5, certains jeux NS2 sortiront-ils aussi sur NS1 ?

Pour le moment, il est trop tôt pour le dire. Mais, à priori, la priorité de Nintendo est d'offrir à la Nintendo SWITCH 2 un catalogue de titres solides dès son lancement et ses premiers mois de commercialisation.

On devrait d'ailleurs en apprendre plus, à ce sujet, le 2 avril prochain à 15h grâce à un Nintendo Direct entièrement dédié à la Nintendo SWITCH 2.

Il va donc falloir être patient, à moins que Nintendo ne dégaine, dès ce mois-ci , un autre Nintendo Direct "surprise", cette fois centré uniquement sur les jeux à venir sur la première Switch.

C'est en tout cas une rumeur qui a été lancée il y a plusieurs semaines, notamment par Nate The Hate, un spécialiste de la discipline.

Seulement aujourd'hui, ce même spécialiste, n'est plus si sûr de son fait. Répondant à un fan qui l'interrogeait sur X, Nate The Hate a en effet, reconnu qu'il n'avait rien à dire de plus sur le sujet et qu'à ce stade, il ne savait pas s'il y aurait un Nintendo Direct en février !

Tout ça pour ça.

En même temps, que Nintendo publie un autre Nintendo Direct pour présenter des "exclusivités" Switch alors que tout le monde est focus sur le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 ne parait pas franchement très pertinent.

Pourquoi présenter des nouveaux titres qui pourraient faire de l'ombre (malgré la rétrocompatibilité) aux futures jeux NS2 (et brouiller la communication de la nouvelle console) ?

On ne doute pas que la Switch va continuer à recevoir des jeux après la sortie de la Nintendo SWITCH 2, ne serait-ce que sur l'eShop ou de la part des tiers et des indépendants mais, à ce stade, ce n'est pas ce qui importe.

Nintendo doit créer les conditions d'un engouement pour la nouvelle console et donner envie aux joueurs de passer à la génération suivante. Ce n'est donc pas vraiment le moment de rassurer les possesseurs de la NS1 en leur offrant de nouvelles perspectives.

Alors certes, avec Nintendo tout est possible. Une autre rumeur prétend d'ailleurs qu'un POKEMON PRESENTS sera publié le 27 février (pour le "Pokémon Day"). Mais à ce stade, on reste plus sur des supputations (sans doute basées sur le fait que ces dernières années , il y a toujours eu un Direct ou assimilé en février) que sur de la rumeur plus ou moins bien sourcée.

Alors, de nouveaux jeux Nintendo Switch seront-ils finalement dévoilés ce mois-ci ?

En attendant de le découvrir (ou pas), n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Have nothing to share. Beyond there being rumored talk of a February Direct, I haven't heard anything about one or when one may happen.



I'm currently in the dark on whether a February Direct will come to be or not.