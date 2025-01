Une date pour le Nintendo Direct dévoilant les jeux Nintendo SWITCH 2

Après des jours et des jours d'attente, Nintendo vient de dévoiler la Nintendo SWITCH 2 à travers un trailer donnant un aperçu de la console. Autant dire que c'est très léger.

La console n'a d'ailleurs même pas encore de date de sortie.

Par ailleurs, si vous pensiez que l'attente était terminée, détrompez-vous. En effet, le trailer de présentation a été l'occasion pour Nintendo d'annoncer le prochain Nintendo Direct qui selon toute vraisemblance présentera les premiers jeux de la console mais aussi, probablement ses spécificités. Ce Nintendo Direct sera diffusé le 2 avril 2025 .

Cela parait loin et laisse une nouvelle fois de la place aux rumeurs et aux fuites mais, on verra bien.

Le Nintendo Direct: Nintendo Switch 2 - 02.04.2025

sera diffusé le mercredi 2 avril 2025 et se penchera

plus en détail sur la Nintendo Switch 2,

la console qui succèdera à la Nintendo Switch

et qui fera son arrivée en 2025.

L'heure de diffusion sera annoncée prochainement

sur ce site web et via nos comptes officiels.

En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Nintendo a-t-il déjà gagné la prochaine "guerre des consoles" avec la SWITCH 2 ?

Lire aussi: