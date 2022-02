On l'attendait et le voilà ! Un nouveau Nintendo Direct sera publié demain à 23h. Restez connecté pour plus d'informations.

Rendez-vous le 09/02 à 23:00 pour un #NintendoDirect d'environ 40 minutes consacré principalement aux jeux Nintendo Switch à venir pendant la première moitié de 2022.



Suivez-le ici ???? : https://t.co/FiGfeFr8RC pic.twitter.com/T47xqRNVcV — Nintendo France (@NintendoFrance) February 8, 2022