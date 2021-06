Super Nintendo Switch Direct : le modèle Pro de la Nintendo Switch pourrait être dévoilé cette semaine

C'est une rumeur qui courent depuis des années mais qui ces derniers temps s'est accélérée : Nintendo s'apprête à sortir un nouveau modèle de Nintendo Switch, un modèle "haut de gamme" dont de nombreux détails auraient déjà fuité (mais pas encore son nom officiel...). D'après de nombreuses sources, dont le site de référence Bloomberg, la console sera dévoilée avant l'E3 afin de ne pas se faire griller la politesse par les éditeurs tiers qui ont, semble-t-il, des jeux à annoncer... Sachant que nous sommes le 1er juin et que l'E3 débute le 12 , logiquement d'ici une dizaine de jours , la rumeur devrait donc devenir réalité;

Et peut-être même avant si on en croit un certain Nick du podcast XboxEra qui croit savoir que la Nintendo Switch Pro (ou quel que soit son nom) sera dévoilée cette semaine , plus précisément jeudi . En même temps, il ne prend pas trop de risques car sur Twitter, il précise que la date du Direct a déjà changé et que donc tout est possible... Cela peut être un peu avant ou un peu après (pratique.) Quoiqu'il en soit, on note ça sur nos tablettes sachant que beaucoup de fans sont déjà en train de scruter les réseaux sociaux de Nintendo dans l'attente de la précieuse annonce.

Alors y croyez-vous ? Et attendez-vous ce nouveau modèle ? N'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires.

At the moment, I’m told the Super Nintendo Switch (that’s what I want the name to be damn it) Direct/Mini Direct/Announcement is scheduled for Thursday. But it’s been pushed before, could be again.