Le Nintendo Direct de l'E3 2021 dévoile sa date et ses horaires

Nous y sommes, Nintendo vient de révéler l'heure et la date de son prochain Nintendo Direct, celui de l'E3 2021. Dans un tweet la firme japonaise nous donne donc rendez-vous le mardi 15 Juin à 18 heures (heures françaises) . L'occasion de découvrir de nouveaux jeux pour la Nintendo Switch, alors que l'ombre d'un nouveau modèle de Nintendo Switch plus puissante n'a jamais autant plané sur l'industrie tout entière.

Comme d'habitude Nintendo nous prévient que ce Nintendo Direct, d'une durée de 40 minutes environ, sera l'occasion de découvrir de nouveaux jeux pour la console à venir en 2021 seulement, mais l'on se doute que nous verrons des jeux qui sortiront à partir de 2022 (Splatoon 3 par exemple). Nous apprenons aussi par la même occasion qu'une session de Treehouse Live suivra le Nintendo Direct pendant plus de 3 heures, l'opportunité d'apercevoir plus des jeux qui seront dévoilés et notamment du gameplay.

Comme à son habitude, la firme du plombier choisi donc un horaire familier pour ses fans, chaque année le créneau du mardi à 18 heures était le rendez-vous des amateurs de Mario et de Zelda. Qu'espérez-vous de cette conférence ? Quelles annonces vous feraient frémir ?