Nintendo SWITCH 2 Direct - Prédictions : A quoi faut-il s'attendre ? #NintendoDirect

Il est temps de ressortir le gif Toad excité : le petit train de la hype fonce à pleine vitesse prêt à nous mener au 7eme ciel- ou à se manger un mur. Le Nintendo Direct spécial Nintendo SWITCH 2 approche et le suspens est à son comble. Alors que dans un premier temps, la nouvelle console ne semblait qu'être une "simple" Nintendo Switch plus puissante, aujourd'hui on ne sait plus très bien à quoi s'attendre. Entre le mode souris et le mystérieux bouton C, il se pourrait que la Nintendo SWITCH 2 ait beaucoup plus à offrir. Par ailleurs, Nintendo a réussi à garder le secret sur ses premiers jeux et malgré quelques images furtives du prochain Mario Kart, on ne sait pas encore à quoi ressembleront visuellement les jeux de la console. A trois jours du "reveal", alors que l'on peut encore croire "à tous les enchantements", votre équipe de newsers préférés (oui, c'est nous, cherchez pas plus loin) s'est risquée au petit jeu des prédictions, entre rêve et pragmatisme.

Réflexions et attentes à propos de la Nintendo SWITCH 2 par rifraff

Nintendo = Noël

Lorsqu'on est fan de Nintendo, la sortie d'une nouvelle console de la société est toujours un évènement. Il y a de la magie dans l'air et je me retrouve comme un petit garçon prêt à s'émerveiller en déballant ses cadeaux de Noël.

Le temps passe et beaucoup de choses changent et évoluent pas toujours dans le bon sens... Personnellement, je joue moins qu'auparavant et je suis beaucoup plus sélectif sur les jeux qui vont accaparer mon temps. L'offre de loisirs est aujourd'hui beaucoup plus considérable qu'il y a 20 ans et on pourrait passer son temps à se divertir tel Pinocchio sur l'île enchantée (hi han).

Avec les responsabilités, le travail, la vie de famille... Forcément, des choix s'imposent. Et puis il n'y a pas que le divertissement dans la vie ! Mais avec Nintendo, je ne m'en fais pas. Je sais que je vais retrouver toutes les licences qui ont bercé mon enfance mais aussi en découvrir de nouvelles, toujours marquées du fameux "sceau de qualité" des productions Nintendo.

Contrairement à d'autres collègues du site, je ne joue désormais quasiment que sur consoles Nintendo et ça me suffit. Il faut dire que contrairement à ses consoles précédentes, Nintendo a réussi un coup de maitre avec la Nintendo Switch.

Non seulement le console a réuni le marché des consoles portables et des consoles de salon, évitant de s'éparpiller dans deux consoles différentes (parfois pour acheter les mêmes jeux) mais la console est revenue à quelque chose de plus universel.

Tout en gardant la singularité des autres consoles Nintendo, la Nintendo Switch est revenue à la base, en adoptant un gameplay beaucoup plus classique et standardisé lui permettant d'accueillir tous les jeux sans forcément devoir les adapter à une jouabilité ou une configuration spéciale comme avec la Wii, par exemple. C'est, je pense, ce qui a permis à Nintendo de revenir dans le game et de s'adresser à nouveau à tous les joueurs et pas simplement au cercle de ses fans. Idem pour Zelda qui avec Breath of The Wild redevenait un jeu d'action-aventure comme un autre, prêt à se confronter à la concurrence (et à l'écraser sans vergogne).

La Nintendo Switch avait malgré tout un handicap de taille : sa puissance. En 2017 , la console semblait déjà dépassée niveau hardware.

J'avoue que personnellement, au moment de sa sortie, j'avais du mal à projeter la console dans l'avenir sans la voir passer (plutôt tôt que tard) par la case "modèle pro". Autant dire que j'avais tord.

Nintendo SWITCH 2 : une (presque) vraie nouvelle console

Huit ans plus tard , la Nintendo Switch est toujours là et elle s'impose selon moi comme la console de référence, qui comme un musée vidéoludique permet de retrouver près de 40 ans de jeux divers et variés. Son catalogue est en effet assez impressionnant et c'est à n'en point douter la console à l'offre de jeux la plus monumentale.

Alors certes, elle ne peut pas accueillir les dernières superproductions qui ont cartonné sur PS5 / Xbox Series et l'eShop est submergé de titres douteux qui pollue la boutique (et la planète) C'est d'ailleurs un problème que Nintendo va devoir régler sur le nouvel eShop mais j'espère justement qu'avec la Nintendo SWITCH 2, Nintendo va repartir sur de nouvelles bases tout en poursuivant dans la voie dégagée par son aînée sans forcément chercher à se distinguer par des gimmicks ou des concepts alambiqués.

Pour moi, la Nintendo Switch est une synthèse de quasiment toutes les consoles Nintendo précédentes. Comme la NES ou la Super Nintendo, la console embarque de base deux manettes pour pouvoir jouer à deux dès l'achat de la console. On peut y jouer de façon classique ou, en fonction des jeux, de façon plus originale, avec la détection de mouvement par exemple, comme sur Wii. On peut surtout jouer partout comme en veut : en mode télé, portable ou même sur table.

Puissance vs. Flexibilité

Evidemment, je veux retrouver cette flexibilité avec ma Nintendo SWITCH 2. Avec ce concept (et connaissant un peu Nintendo) je ne m'attend pas à retrouver une puissance équivalente ou même proche de celle de la PS5 / Xbox Series mais au moins franchir un cap et atteindre celle de la PS4 (avec en prime des composants plus modernes...)

NS1 vs. NS2

Certains s'attendent à porter tout le contenu de sa Switch 1 sur Nintendo SWITCH 2, j'espère que non . Je ne veux pas commencer le cycle de vie de ma nouvelle console avec une carte mémoire saturée de jeux que j'ai déjà faits (de la "génération" précédente qui plus est). Avec le principe des cartouches virtuelles, il sera de toute façon possible de placer les anciens jeux que l'on souhaite avoir prés de soi dans la nouvelle console.

Exclusif vs. Edition

Quant aux jeux Nintendo Switch 2 exclusifs et les jeux Nintendo Switch 2 Edition, pour moi c'est clair. Les premiers seront des exclusivités non disponibles sur la première Switch quant aux seconds, il s'agira de versions boostées de jeux disponibles aussi sur la première Switch. Je ne pense pas que tous les jeux de la première Switch y auront droit même si on peut s'attendre à un léger upscale en y jouant sur NS2.

Metroid Prime 4: Beyond qui devrait être un jeu de lancement, aura droit à deux versions. Reste à savoir comment Nintendo les distinguera dans les étals puisque les deux consoles ont, à priori le même code couleur. Peut-être que Nintendo va revenir aux boîtes en carton, plus écologiques, de ses premières consoles. J'espère en tout cas que la console aura toujours droit à des jeux physiques. Je ne me fais cependant pas d'illusion. Je sais que tôt ou tard, le format physique disparaîtra mais j'espère que ce jour n'est pas encore arrivé.

Le mode souris

C'est une nouveauté qui va permettre à la Nintendo SWITCH 2 de se prendre pour un PC (manquera plus que le clavier !) mais qui, surtout, va permettre de naviguer dans les menus en simulant l'effet tactile en mode télé. C'est une fonction qui pourra être mis à l'œuvre dans certains jeux comme dans Metroid Prime 4 : BEYOND (Nintendo Switch 2 Edition) mais, évidement, il faudra voir ce que cela donnera à l'usage.

Lors du lancement de la Switch 1, Nintendo avait fait tout un foin des vibrations HD qui à part dans le mini-jeu des billes dans 1,2 Switch n'a pas franchement apporté de changement significatif et je ne parle même pas de la caméra IR du Joy-Con droit qui n'a été utilisé que pour des petites expériences plus ou moins sympas (comme dans la version Switch du Prof Kawashima).

Le bouton C

Ce serait amusant que ce bouton qui fait beaucoup parler soit finalement la nouvelle version du bouton capture (même s'il semble qu'il soit toujours là, sur le Joy-Con gauche) !

Pus sérieusement, je pense que nous allons pouvoir connecter notre Nintendo SWITCH 2 à sa nouvelle station d'accueil sans avoir à placer la console dedans. Ainsi, on gardera sa Switch dans les mains, et le contenu de la console s'affichera sur l'écran. Je ne pense pas que l'écran de la console restera actif comme un second écran (mais qui sait ?) La Wii U a prouvé qu'il était difficile, avec une console de salon, de regarder deux écrans à la fois et les seules fois ou le gameplay asymétrique a montré sa pertinence c'est quant il était utilisé comme un handicap (justement en nous obligeant à choisir l'écran que l'on souhaite regarder comme dans ZombiU). Mais déjà le simple fait de passer facilement du mode portable au mode télé en appuyant sur un simple bouton, cela pourrait être très sympa.

Les jeux

On dit souvent que Nintendo est surprenant. Si cela est parfois vrai, j'ai surtout l'impression que la société reprend les mêmes schémas d'une console à l'autre. L'idée de Nintendo est probablement de frapper fort dès la première année de vie de la console en proposant en quelques mois les gros jeux des grosses licences en capacité de se vendre durant tout le cycle de vie de la console.

Comme avec la 3DS et la Switch, je m'attend donc à trouver dans les six premiers mois de vie de la console un grand Zelda (probablement un remaster d'Ocarina of Time, ou plus simple des Zelda HD de la Wii U), le Mario Kart "Road Trip" et un nouveau Mario 3D en monde ouvert auxquels s'ajouteront les éditions Switch 2 de Légendes Pokémon : Z-A et de Metroid Prime 4: Beyond (ce dernier étant un titre de lancement). Ce n'est forcément pas très surprenant mais en même temps, ce sont les jeux que l'on attend obligatoirement sur une nouvelle console de Nintendo.

Toujours dans l'idée que Nintendo reprend les recettes qui ont fonctionné auparavant : il y aura probablement aussi l'annonce de Splatoon 4, d'une nouvelle licence façon ARMS et d'un nouveau party game / jeu de puzzle utilisant les spécificités de la nouvelle console (genre Snipperclips - Les Deux font la Paire et 1,2 Switch)

Il y aura peut-être aussi des remakes "surprenants" comme celui de Kid Icarus : Uprising qui fonctionnerait bien en mode souris et des versions élargies de gros titres Switch comme Zelda: Tears of the Kingdom

Hollow Knight étant sorti en 2017 sur Switch, je vois bien Silksong annoncé sur Switch 2.

Idem pour le nouveau Prof Layton, sans doute en version Switch 2 Edition. Il y aura d'ailleurs forcément des Switch 2 Edition en provenance des tiers le dernier Mario + The Lapins Crétins et Bayonetta 3 (ou la trilogie) par exemple. On peut aussi s'attendre à découvrir sur la Switch 2 des jeux tiers jusque-là impossible à porter sur la console de Nintendo, et là le choix est immense : Elden Ring, Resident Evil : Village, GTA 4 et 5, Spider-Man 2, Indiana Jones et le cercle Ancien, les derniers Final Fantasy, Tomb Raider, Call of Duty, Assassin's Creed, etc... Et bien sûr, retrouver les classiques comme Minecraft.

La question que l'on peut se poser, c'est dans quelle proportion, Nintendo va équilibrer ses jeux Switch 2 exclusifs et ses jeux Switch 2 édition. D'une certaine manière la première Switch a eu droit aussi à des jeux Switch 1 Edition avec tous les portages provenant de la Wii U (Zelda et Mario Kart, la première année).

On devrait retrouver ses bibliothèques de jeux rétro et en découvrir d'autre comme celles de la GameCube et de la Dreamcast par exemple. J'espère quelques surprises de ce côté là mais le direct ne pourra pas tout dévoiler.

Date de sortie

Le fait que Nintendo ait réussi à garder le secret sur pas mal d'éléments et surtout ses grands jeux à venir me pousserait à penser que la sortie de la console est lointaine et se fera durant les mois d'été (en août) ou même à la rentrée. La logique voudrait cependant que la nouvelle console sorte assez vite, en juin par exemple car il n'y a plus de "grosse" sortie sur Switch 1...

Prix

Certains analystes ont prédit que le prix de la console n'influerait pas sur le nombre de ses ventes (un peu comme le prix des médicaments...) mais je pense qu'il y a un seuil à ne pas dépasser : 399€. La console pourrait peut-être être vendue plus chère (genre 449€) mais il faudrait vraiment que ce soit "justifié". On peut aussi imaginer deux versions de la console avec ou sans support physique par exemple... Mais à dire vrai, je n'en sais rien et je suis nul avec les chiffres (oui, juste avec les chiffres, avec tout le reste, je suis génial).

Mais bref, je pense avoir fait le tour de ce que j'attend de la Nintendo SWITCH 2 entre continuité et nouveautés. Je pense que Nintendo a réellement un boulevard devant lui pour dominer le game et élever le niveau de qualité des jeux et d'exigence des gamers. Il y a toujours un risque d'un crash. Il suffit que la console soit moins pratique, que son prix se révèle trop élevé ou encore que la qualité de ses jeux apparaisse comme moins bonne qu'attendu, et tout peut s'écrouler. Mais à ce stade, je veux croire que les petites étoiles qui brillent aujourd'hui dans mes yeux vont scintiller encore pendant longtemps, très longtemps.

Sortie en mai-juin 2025, 400 euros seule, 450 euros avec Mario Kart. Nintendo ferait un double lancement : un premier avec Mario Kart et Metroid Prime 4, puis un second en fin d'année avec un Mario 3D inédit.

Line-up de lancement : Mario Kart, Metroid Prime 4, Elden Ring, et potentiellement Final Fantasy VII Remake. Red Dead Redemption 2 pourrait arriver plus tard dans l'année. Cyberpunk 2077 est une possibilité.

Un remake Zelda comme The Wind Waker 4K pourrait arriver dans l'année, en attendant le prochain gros Zelda.

Splatoon 4 ou une version "3.5" présenté pour marquer la continuité de la franchise sur Switch 2.

Animal Crossing teasé avec quelques images dans une démo technologique pour illustrer les nouvelles fonctionnalités de la console. Pas de véritables images du jeu, mais une confirmation implicite qu'il est en développement.

Une amélioration des jeux Switch 1 sur Switch 2, avec Tears of the Kingdom en vedette, optimisé en 4K et peut-être avec du contenu supplémentaire. Les upgrades de jeux seraient payants, comme sur PlayStation 5.

Le Nintendo Switch Online s’enrichit avec l’ajout des catalogues GameCube et Nintendo DS, notamment Metroid Prime 2 & 3 avant la sortie de Metroid Prime 4. Hausse probable du prix de l’abonnement.

Les personnages de Splatoon, Animal Crossing et Star Fox apparaîtront pour rappeler que toutes les prochaines grandes licences Nintendo seront sur Switch 2.

Pas de Pikmin, Pokemon, Xenoblade ou Smash présentés.

Un bref teaser du prochain Zelda, juste de quoi alimenter les théories pendant deux ans.

Un mystérieux C Button qui pourrait être lié à un système de "Cast" pour une expérience à deux écrans, mais cela reste incertain.

La Switch 1 restera pertinente et baissera de prix, mais Nintendo ne le mentionnera pas directement dans la conférence.

Aucun report pour la console, sortie prévue dans deux mois.

Un nouveau Mario 3D ou Super Mario Galaxy 2 Remastered ?

Quoi de mieux qu’un Mario pour accompagner le lancement d’une nouvelle console ? Cela fait longtemps qu’un jeu Mario inédit n’a pas été disponible dès le premier jour, alors pourquoi ne pas imaginer un remaster de Super Mario Galaxy 2 ? Ce dernier avait été étrangement absent de la compilation Super Mario 3D All-Stars, et il constituerait un excellent titre de lancement. Cela permettrait à Nintendo de gagner du temps pour peaufiner un véritable nouveau Mario 3D, qui arriverait plus tard. Espérons cependant une amélioration des contrôles, car ceux de la version Switch du premier Super Mario Galaxy étaient loin d’être optimaux.

Pokémon Génération 10

Pour ne pas faire de l’ombre à Légendes Pokémon : Z-A, la dixième génération de Pokémon ne devrait se dévoiler qu’à travers un simple teaser, comme ce fut le cas pour Épée et Bouclier à l’époque. On pourrait même apercevoir un ou deux Pokémon en esquisse sur un bout de papier, histoire de lancer les spéculations. Un Pokémon Direct dédié serait alors organisé dans les mois suivants, avec une date de sortie définitive pour Légendes Pokémon : Z-A et les premières vraies infos sur la Gen 10.

Mario Kart 9 (ou 10 ?) – Cross-gen ou exclusivité Switch 2 ?

Si Nintendo veut frapper fort dès le lancement de la Switch 2, un nouvel opus de Mario Kart serait l’argument parfait pour vendre des consoles et des abonnements Online. Même si Mario Kart 8 Deluxe reste un best-seller indétrônable, les fans attendent du renouveau. Mais plusieurs questions se posent :

Les joueurs Nintendo Switch actuels accepteront-ils de migrer vers la Switch 2 pour ce nouveau Mario Kart ?

Nintendo pourrait-il opter pour un jeu cross-gen, avec des circuits exclusifs réservés aux possesseurs de la Switch 2 pour inciter les anciens joueurs à migrer vers la nouvelle console ?

Dans tous les cas, ce Mario Kart serait à mon avis l’un des titres phares du lancement de la Nintendo Switch 2

Yooka-Replaylee – Le plus certain des jeux indépendants

Sans surprise, Playtonic a confirmé que Yooka-Replaylee arrivera sur une console Nintendo. Toutefois, ils n’ont pas mentionné la Nintendo Switch explicitement, ce qui laisse penser à une sortie sur la Switch 2. De plus, un embargo semble empêcher actuellement les développeurs de parler des jeux Nintendo Switch 2 avant au moins le 2 avril. On peut donc s’attendre à une annonce imminente, et probablement à une sortie au lancement de la console.

Metroid Prime 4 – Un lancement cross-gen pour maximiser la rentabilité ?

Les jeux Metroid Prime ont toujours été acclamés par la critique, mais ils n’ont jamais été de gros succès commerciaux. Metroid Prime 4, annoncé en 2017, a connu huit ans de développement, un reboot total et un changement de studio. Avec un budget qui doit être considérable, Nintendo ne peut pas se permettre un échec.

Voici les quatre stratégies qui pourraient être, selon moi, mises en place :

Sortie de la version Nintendo Switch, comme prévu. Annonce d'une version améliorée sur Nintendo Switch 2 (graphismes et performances boostés). Double discours marketing : « L’apogée de la Switch » vs « La renaissance sur Switch 2 » pour justifier deux versions sur le marché en simultané. Bundle Switch 2 + Metroid Prime 4, avec une console aux couleurs de Samus, un instant buy pour les fans.

Encore une fois, à mon avis, Nintendo n'a pas le droit de se louper avec ce Metroid Prime 4, et ils devraient essayer de le proposer sur un maximum de supports pour "limiter la casse". Est-ce que l'engouement autour de Metroid Dread lors de sa sortie va donner un nouveau regain à la licence et que je panique pour rien ? La réponse dans quelques mois !

Des patchs de performance pour les jeux Switch ?

​À chaque sortie d’un Xenoblade sur Switch, deux constats reviennent :

« Comment font-ils pour obtenir de tels décors avec une Switch aussi limitée ? »

« Quel gâchis de voir ces jeux bridés par le hardware ! »

Si les versions next-gen des jeux PS4/Xbox One se vendent souvent au prix fort pour un léger upscale, les jeux Switch sont ceux qui auraient le plus besoin d’un véritable lifting à mon avis.

Deux questions restent en suspens :

L’amélioration graphique sera-t-elle un simple upscale ou nécessitera-t-elle un vrai travail des développeurs ?

Si un travail supplémentaire est nécessaire, faudra-t-il payer un patch de performance ou racheter une édition Switch 2 au prix fort ?

Nintendo ayant mentionné des « jeux exclusifs Switch 2 et Nintendo Switch 2 Edition », il y a fort à parier que beaucoup de titres Switch seront réédités sur la nouvelle console. Simples patchs (gratuits ou payants) ou sortie à plein tarif sur Nintendo Switch 2 ? La réponse dans quelques heures on espère !

Console Virtuelle GameCube – Enfin une réalité ?

Avec la sortie de la Switch 2, on espère voir arriver une nouvelle Console Virtuelle pour les abonnés Nintendo Switch Online + Pack Additionnel. Après la Nintendo 64, il serait logique que la GameCube fasse son grand retour.

On pourrait imaginer un catalogue de lancement avec 4 à 8 jeux GameCube, avec la promesse d’ajouts réguliers. Et qui sait, peut-être certains titres bénéficieront-ils d’un remaster dans le futur…

StarFox Adventures Remastered Edition ?

Contrairement à beaucoup, je n’ai pas découvert StarFox avec ses opus traditionnels, mais avec StarFox Adventures, un Zelda-like qui m’avait marqué malgré ses défauts. 23 ans plus tard, je rêverais de revoir ce jeu remasterisé avec les technologies actuelles.

Console Virtuelle DS/3DS – Un accessoire pour ajouter un deuxième écran ?

La Nintendo Switch 2 possède deux ports USB-C, en haut et en bas. Depuis leur révélation, de nombreuses théories circulent sur la possibilité d’ajouter un second écran.

Et si Nintendo lançait un accessoire écran USB-C permettant de jouer aux jeux DS et 3DS ? Cela rappellerait l’époque où l’on achetait divers gadgets comme le Super Game Boy ou le Game Boy Printer. Peut-être pas une annonce dès le lancement, mais l’idée serait excellente pour l’avenir.

Eternal Darkness / Shadow of the Eternals – Un retour du survival-horror sur Nintendo ?

Je ne suis pas un grand fan de jeux d’horreur, mais Eternal Darkness a marqué mon adolescence. Sorti en 2002 sur GameCube, il était innovant avec sa jauge de santé mentale, qui provoquait des hallucinations en cas de stress élevé.

Un remaster n’a jamais vu le jour, mais une suite spirituelle, Shadow of the Eternals, était en développement avant d’être annulée en 2016. Un vrai jeu d’horreur sur une console Nintendo, pour enrichir son catalogue plus « adulte » ? Je signe tout de suite.

Conclusion

Entre remasters, cross-gen et nouveautés, la Nintendo Switch 2 pourrait bien être le tremplin parfait pour relancer certaines franchises cultes. Reste à voir quelles surprises nous réserve Nintendo lors de son prochain Nintendo Direct !

Et voilà nos attentes, nos souhaits, nos craintes et nos délires ont été mis noir sur blanc. On peut commencer à faire chauffer les pop-corn (faudrait pas s'y prendre à la dernière minute). On se prépare aussi à mettre son téléphone en mode avion, on éloigne dès aujourd'hui le petit frère, la grande sœur et les opportuns sachant qu'il faudra, de toute façon barricader sa porte (faudra pas oublier d'aller aux toilettes sinon on trouve des super trucs sur TEMU) on n'oublie pas d'envoyer son arrêt maladie (si ce n'est déjà fait), et d'ailleurs faudra penser à sortir la trousse de secours au cas ou. Bref, on se prépare doucement pour le grand évènement que l'on espère vivre avec vous sur Nintendo-Master.

