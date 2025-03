Nintendo SWITCH 2 : un brevet dévoilerait une manette GameCube

Les rumeurs se multiplient en attendant le 2 avril 2025 et la présentation de la Nintendo SWITCH 2 lors d'un Nintendo Direct spécial.

Cette fois-ci, cela concerne la possibilité que la Nintendo SWITCH 2 dispose de sa propre manette GameCube, laissant évidemment penser que les jeux GameCube pourraient alors faire partie du programme Nintendo Switch Online de la console.

Tout est parti de documents publiés par la Federal Communication Commission (la FCC ), une agence américaine régulant les télécommunications et les contenus internet aux Etats-Unis, dans lesquels les fans ont déjà repéré divers éléments et qui mentionnent ce qui semble être une nouvelle manette Bluetooth pour les Nintendo Switch (la prochaine et les anciennes).

Le document (à retrouver ici) ne mentionne pas explicitement que cette manette pourrait être une manette GameCube mais un simple schéma (en fait deux rectangles) et l'absence de NFC, ont suffit à en convaincre certains.

Jusqu'à présent les manettes NES, Super Nintendo et Nintendo 64 ont été rééditées pour la Nintendo Switch, en accord avec les bibliothèques de jeux disponibles via le NSO sur Nintendo Switch. Et cela fait longtemps que les fans rêvent de retrouver d'autres jeux issus d'autres consoles de Nintendo, à commencer par la GameCube.

Avec l'arrivée de la Nintendo SWITCH 2, plus puissante que les Switch actuelles (forcément, sinon, cela n'aurait pas de sens), il est tout à fait possible que Nintendo continue de rendre disponible les anciens titres de ses autres consoles tout en gardant la main dessus.

Pour rappel, les bibliothèques de jeux du Nintendo Switch Online sont un peu l'équivalent jeux Nintendo des plateformes de vidéo à la demande par abonnement de type Netflix ou Disney+, les abonnés ayant un accès sans limite aux jeux complets sans les posséder.

En attendant de découvrir si oui ou non la GameCube fera son retour sur Nintendo SWITCH 2, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

LIRE AUSSI : NE MANQUEZ PAS LE NINTENDO DIRECT SPECIAL SWITCH 2 - TOUS LES DETAILS

Voir aussi :

Et toujours :