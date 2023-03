Zelda : Tears of The Kingdom : La Master Sword corrompue brevetée par Nintendo

La sortie de The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom se rapproche doucement mais sûrement. Pour autant, pour le moment, les infos officielles sont rares ce qui, comme on vous l'a déjà dit, est inédit pour un jeu aussi important. En attendant que Nintendo se décide à faire les présentations, on se raccroche à la moindre petite info. Ainsi, il y a quelques jours, un fan s'est aperçu que Nintendo avait breveté l'étrange Epée de légende du jeu qui semble à moitié corrompue ou tout du moins altérée. On sait que cette épée aura un grand rôle dans le jeu et qu'elle sera probablement liée au bras "diabolique" de Link. Pour l'instant, néanmoins, on ne sait officiellement rien de l'histoire mais en regardant les différents trailers, on peut penser que Link et Zelda vont se rendre dans les souterrains du château jusqu'à la source de la Malice (qui est la base du mal dans Breath of The Wild, et notamment du Fléau Ganon- qui n'est fait que de Malice). Ils vont alors découvrir que cette Malice s'échappe du corps momifié du sorcier Ganondorf jusqu'à alors scellé grâce à un bras magique entouré d'un mécanisme spécial. Le sceau va se briser brusquement et Ganondorf se réveiller en même temps que la Malice va envahir le corps de Link (peut-être pour le transformer en monstre ou pour réincarner Ganondorf). L'étrange mécanisme va intervenir, avant qu'il ne soit trop tard, stoppant la progression du mal dans le corps de Link en l'emprisonnant dans son bras. A partir de là, Link devra trouver un moyen de remettre les choses (et la momie) en place (et sans doute sauver une fois de plus Zelda).. Quant à la Master Sword sera-t-elle, elle aussi "corrompue" ? Ou se dégradera-t-elle au fur et à mesure de son utilisation ? Pour l'instant, mystère... Cependant, certains joueurs ont remarqué (via Reddit) que le visuel de l'épée (voir ici) utilisé pour le brevet montrait une épée brisée en sept morceaux ... Ce chiffre semble important et pourrait indiquer le nombre de donjons disponibles dans le jeu. Link pourrait alors à chaque donjon, récupérer une Larme (du royaume- faut suivre) et restaurer son épée- sachant que sans doute, tous les donjons, ou tout du moins une partie ne seront sans doute pas obligatoires pour rester dans l'esprit du jeu original. Ce ne sont évidemment que des spéculations mais il faut bien passer le temps ! Tout ce que l'on peut dire, quand même, c'est que si Nintendo a breveté son épée, c'est sans doute, évidemment, pour la protéger mais aussi que la firme compte l'utiliser que ce soit sur des T-Shirts, des mugs ou autres goodies. C'est en tout cas une épée de légende très intrigante et on a hâte de la découvrir en jeu. Encore un peu de patience, ça ne sera plus très long ! En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en commentaires.

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

Source : Gamesradar