The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera là dans exactement 50 jours . Tout à fait le genre de phrase appropriée pour utiliser le GIF Toad excité. Cependant si les rumeurs se multiplient sur le jeu, son histoire, la possibilité de découvrir le monde souterrain mais aussi le monde sous-marin, de faire du monocycle les yeux bandés en chantant la Traviata et de construire toute sortes de choses, officiellement les informations sont rares. Il n'y a eu aucune vraie démonstration et personne n'a encore pu jouer au jeu. A dire vrai, Nintendo n'a pas encore organisé de réelle présentation du titre ce qui est tout de même assez inédit pour un jeu de cette ampleur, si proche de sa sortie. Evidemment, plus le temps passe, et plus cette présentation devient inévitable. Et si on espère avoir des nouvelles du jeu à la PAX East qui débute aujourd'hui à Boston (malgré que Nintendo ait déclaré vouloir se concentrer sur l'eSport...) la chaîne Youtube Nintendo Prime (qui carbure en ce moment en rumeurs en tous genres) pense savoir que la grande présentation du jeu aura lieu le mois prochain. En effet, la chaîne a déniché un mail envoyé, à priori, par Nintendo à des professionnels dans lequel la société japonaise annonce un Nintendo Direct spécial The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom à venir le 12 avril 2023 , soit pile un mois avant la sortie du jeu.

Avec ce Nintendo Direct, nous aurions droit à :

Un tout nouveau regard sur le monde incroyable, les caractéristiques du gameplay et l'histoire du jeu plus quelques détails sur l'édition collector du jeu et le nouvel amiibo Link qui débloque des fonctionnalités exclusives. Nous vous réservons des surprises que vous ne voudrez pas manquer !

Alors, y aura-t-il un Nintendo Direct spécial, le 12 avril prochain à 18h (heure de Paris) ? Bien que la source soit inconnue, pour ne pas dire douteuse, on garde ça dans un coin de nos têtes, et on prépare (sait-on jamais) les pop-corn (et le GIF qui va avec).

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

