The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom fait le plein d'images

The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sera là dans pratiquement deux mois. Attendu depuis des années, la suite de The Legend of Zelda Breath of The Wild aura la lourde tâche de faire, si ce n'est mieux, tout du moins aussi bien que son prédécesseur. A priori, on retrouvera une partie de la carte et pas mal d'éléments du jeu précédent. Cependant, le jeu s'en distinguera en nous permettant de nous élever dans le ciel donnant ainsi une toute autre dimension au titre. En attendant, d'en découvrir un peu plus, retrouvez sur cette page, toutes les dernières captures d'écran publiées par Nintendo suite à la diffusion du deuxième trailer officiel (voir là). Des petits arrêts sur images permettant de mieux apprécier les détails du jeu...

Pour rappel, The Legend of Zelda : Tears of The Kingdom sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 12 mai 2023 . Pour plus de détails, voir nos news précédentes et notre dossier spécial.

