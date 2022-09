SONIC Frontiers dévoile sa durée de vie

SONIC Frontiers est le nouveau jeu 3D de la série qui va tenter d'ici peu de porter la franchise à un autre niveau en lorgnant du côté de The Legend of Zelda Breath of The Wild. Alors, le jeu sera-t-il aussi réussi que le hit de Nintendo ? En attendant de le découvrir, on apprend grâce à une interview du directeur du jeu, Morio Kishimoto, par IGN qu'il faudra entre 20 et 30 heures de jeu pour arriver au bout de l'aventure et près du double pour en découvrir tous les secrets. Comparé aux jeux Sonic en 3D sortis précédemment, SONIC Frontiers devrait proposer beaucoup plus de contenu avec un système de progression et d'amélioration du personnages pour inciter à jouer longtemps.

SONIC Frontiers sera disponible le 8 novembre 2022 sur PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, PC et Nintendo Switch. Plus d'infos, sur le site officiel du jeu.

