Shigeru Miyamoto : quelle est son implication dans The Legend of Zelda : Breath of The Wild ?

Pour les trois ans de la Nintendo Switch, Shigeru Miyamoto a accordé une entrevue à Famitsu (voir là) dans laquelle on trouve des tas de petites informations. L'une d'elles concerne l'implication du Maître dans The Legend of Zelda : Breath of The Wild. Si vous êtes un grand fan du jeu et que vous avez suivi son développement, ce n'est pas vraiment un scoop mais pour tous les autres sachez que Shigeru Miyamoto a travaillé sur le début du jeu de façon à impliquer les joueurs et à placer ses différents mécanismes. Ce n'est pas la première fois que Shigeru Miyamoto travaille sur le début des derniers Zelda. C'est même une habitude et force est de constater que le début du jeu sur Le Plateau du ¨Prélude est une petite merveille dans la façon qu'il a d'impliquer le joueur (ouvre les yeux), de nommer et de présenter Link et le gameplay du jeu. Le plateau du Prélude est d'ailleurs, a lui seul, déjà un vrai morceau de bravoure.