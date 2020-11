The Legend of Zelda : Breath of the Wild - un père construit la maison de Link pour ses enfants

En attendant la tant attendue suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild ou encore Hyrule Warriors : L'Ère du Fléau, un père de famille à construit par ses propres moyens la maison de Link dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild pour ses enfants. Une cabane ressemblant à deux gouttes d'eau à la maison obtenable dans le village d'Elimith dans The Legend of Zelda : Breath of the Wild. Plusieurs mois de dur labeur ont été nécessaires pour sa création et sa fabrication de cette cabane. D'ailleurs si cela vous intéresse, le père en a profité pour partager ses plans de construction pour 60$ (disponible ici). Une solution ingénieuse pour tuer le temps durant ce second confinement.

Retrouvez dès à présent ci-dessous, comment ce père a construit étape par étape cette petite cabane. Le résultat final est assez bluffant et pourrait rendre jaloux certains fans de la série.

À la base, l'idée de créer une maison de jeux était simple mais elle est devenue épique lorsque nous avons construit l'ultime maison de jeux The Legend of Zelda : Breath of the Wild.

