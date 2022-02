Quel jeu vidéo aimeriez-vous voir adapté en film au cinéma ? Les fans répondent... Zelda

Il fut un temps ou les jeux vidéo et le cinéma ne faisaient pas bon ménage sauf pour les fans de séries B voir de séries Z. On se souvient (ou pas) du film Street Fighter par exemple ou encore de l'adaptation audacieuse des années 90 de Super Mario Bros. (qui d'ailleurs est devenue culte.) Et si aujourd'hui encore, certaines adaptations sont ratées comme dernièrement Monster Hunter, une sorte de bouillabaisse- avec tout le respect que j'ai pour tous les amateurs de bouillabaisse, et Resident Evil : Bienvenue à Rancoon City, hallucinant de bêtise (avec notamment un Léon S. Kennedy tellement nul qu'on a envie de rentrer dans l'écran pour le secouer) cela s'est, il faut le reconnaître, beaucoup amélioré. Par ailleurs, indépendamment de la qualité intrinsèque des films, cela donne de gros succès au box office comme dernièrement avec Détective Pikachu, le Film ou encore SONIC, Le Film (en attendant la suite qui arrive...) Cette année , on espère aussi beaucoup de l'arrivée de Super Mario au cinéma via un film d 'animation qui pourrait en annoncer d'autres... En attendant, le site FandomSpot a interrogé près de 2000 membres de sa communauté pour savoir quelle(s) licence(s) vidéoludique(s) ils aimeraient voir adapté(s) au cinéma. Evidemment, cela vaut ce que ça vaut mais retrouvez ci-dessous les 10 jeux les plus cités avec en tête, The Legend of Zelda.

On sait que Nintendo s'est souvent inspiré de films pour créer ses licences notamment pour enrichir l'univers de sa Legend. Des rumeurs d'adaptations ont couru à un moment donné (avec une adaptation en série sur Netflix) mais finalement cela ne s'est pas fait. Il faut dire, que c'est plutôt casse-gueule comme souvent avec les adaptations de jeux vidéo et le résultat peut vite devenir ridicule car ce que l'on accepte dans un jeu ne fonctionne pas forcément dans un film. Il faut aussi se souvenir que dans les jeux Zelda, Link reste toujours muet- même dans The Legend of Zelda Breath of The Wild qui pour la première fois, intègre des dialogues parlés. L'idée étant que Link (qui jusqu'à Breath of The Wild ne s'appelait pas forcément Link, c'était le joueur qui le nommait) n'a pas de personnalité propre, autre que celle que lui prête le joueur; Link faisant précisément le "lien" entre le jeu et le joueur. Il faudrait donc, pour un film adapté de The Legend of Zelda, comme chaque épisode d'ailleurs, ne pas avoir peur de renverser la table à thé, pour proposer une nouvelle histoire et un nouvel univers, tout en gardant les fondamentaux.

Quoiqu'il en soit, n'hésitez pas à donner votre avis et le titre du film que vous aimeriez voir un jour sur grand ou petit écran.

Les 10 licences vidéoludiques que les fans aimeraient voir adapter au cinéma

The Legend of Zelda Grand Theft Auto Horizon: Zero Dawn God of War Hollow Knight Animal Crossing Final Fantasy Fallout Super Mario Red Dead Redemption

Source : Fandomspot